Idoso baiano cai na farra para comemorar seus 116 anos

Joaquim Bispo da Conceição, um idoso baiano, comemorou seus impressionantes 116 anos de vida com muita energia e alegria. Nascido em 1908, ele continua surpreendentemente ativo, ao contrário do que muitos poderiam esperar para alguém de sua idade. A celebração, repleta de amigos e familiares, foi um verdadeiro marco para todos que participaram.

A comemoração aconteceu na casa de Joaquim, localizada no povoado de Barcelos do Sul, em Camamu, no sul da Bahia. Rodeado por entes queridos, ele se mostrou extremamente feliz e animado durante toda a festa. O evento contou com bolo, parabéns e uma grande dose de alegria de viver. Joaquim estava radiante, posando para fotos e distribuindo sorrisos.

Maria Domingas dos Santos, uma das filhas de Joaquim, compartilhou que seu pai é um exemplo de vitalidade e saúde. “Graças a Deus, ele vive bem. Não é um homem doente. Não tem diabetes, não tem colesterol alto, não tem anemia, não tem nada. E, quando pode, ainda gosta de uma farra”, brincou ela, destacando o espírito jovem e ativo do pai.

Apesar de sua idade avançada, Joaquim mantém uma saúde invejável. Até recentemente, ele cuidava de suas próprias refeições, mas agora, para evitar qualquer risco, sua filha assumiu essa responsabilidade. Joaquim, no entanto, permanece muito ativo e envolvido com a família.

Ao longo de sua vida, Joaquim construiu uma grande família, composta por quatro filhos e 52 descendentes. Entre eles estão 29 netos, 15 bisnetos e 8 tataranetos. “As pessoas olham para ele e nem acreditam que ele tem essa idade”, afirmou Maria Domingas, enfatizando a juventude e a vitalidade do pai.

A celebração de 116 anos de Joaquim é um exemplo de como é possível envelhecer com saúde e alegria. Ele é um dos muitos centenários que vivem na Bahia, estado que, segundo o Censo de 2022, possui o maior número de pessoas com 100 anos ou mais no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 5.336 centenários na Bahia, espalhados por municípios como Abaíra, Jussiape, Jacaraci, Guajeru e Ibiassucê.

A festa de Joaquim não foi apenas um momento de comemoração, mas também uma inspiração para todos sobre a importância de viver plenamente em qualquer idade. Sua história destaca a possibilidade de se manter ativo e saudável, independentemente da idade.

Fonte: G1