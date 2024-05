Entenda como ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’ se tornou o livro mais vendido na Amazon EUA

Se você costuma buscar por dicas de leitura de influenciadores norte-americanos ou se está acostumado a consumir esse tipo de conteúdo no TikTok, é possível que tenha notado um “novo” livro viral nos EUA. Segundo o Tecmundo, uma influenciadora norte-americana ficou completamente apaixonada pela história de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e categorizou o livro como sendo o seu preferido, fazendo as buscas pela versão em inglês do clássico aumentar significativamente.

Após Courtney Henning Novak publicar sua opinião sobre o livro de Machado de Assis, o título alcançou o posto de “livro mais vendido na Amazon nos Estados Unidos” no que diz respeito à categoria “Literatura Latino-Americana e Caribenha”. Com a conquista, o clássico ultrapassa outros livros de autores renomados como Gabriel García Márquez e Jorge Luiz Borges.

O ranking em questão reúne os livros mais vendidos em sua versão física para os clientes dos EUA. Enquanto a versão física está na primeira colocação, o ebook de Memórias Póstumas de Brás Cubas está na 11ª posição entre os mais vendidos na categoria de obras latino-americanas.

Como viralizou?

Courtney costuma publicar diversos vídeos em seu TikTok comentando e analisando livros dos mais variados estilos. Recentemente, seu vídeo falando sobre a obra de Machado de Assis acabou viralizando devido a seus elogios sobre o título, originalmente publicado em 1881.

“Eu estou lendo esse livro para o Brasil, para um projeto de leitura de todo o mundo. Por que vocês não me avisaram que era o melhor livro já escrito?”, questiona a booktoker. Em seguida, ela revela que gostou tanto da leitura que acabou favoritando o livro, e já está em busca de novas obras da literatura brasileira para adicionar a sua coleção.

Além disso, Courtney também revelou que pretende aprender português para conseguir ler a versão original da obra. Em meio aos comentários, diversos seguidores sugeriram que ela também leia “Dom Casmurro”, outro grande clássico da literatura brasileira que pode agradá-la.