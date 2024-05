Marido tem reação inesperada após a esposa exigir que ele venda seu carro

Um homem foi ao Reddit pedir por apoio depois de entrar em uma grande discussão com a esposa por conta de seu carro esportivo. Segundo ele, sua paixão por carros nunca foi um segredo e a esposa sempre esteve ciente de que ele manteria este hobby por toda a vida.

Sem se identificar, o homem conta que está junto da esposa há 7 anos entre namoro, noivado e casamento. Recentemente, eles deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal e as coisas mudaram drasticamente na vida dos dois.

“Enquanto ser mãe era a meta de vida dela, as minhas são variadas e vão desde ter uma carreira bem-sucedida a conseguir um carro esportivo. Além disso, eu trabalho período integral enquanto minha esposa trabalha apenas em meio período para pagar por coisas que ela quer comprar”.

“Pouco antes de começar o nosso relacionamento eu comprei um carro esportivo e atingi uma das minhas metas de vida. Eu sou obcecado por carros desde muito novo. No entanto, depois que nos casamos, compramos nossa casa e tivemos nosso filho eu fiquei sem tempo para investir nesse hobby e para dirigir meu carro. Por causa disso, o deixei em uma garagem que não gera qualquer tipo de gasto para nós. Para o dia a dia temos um carro familiar comum”.

Ele ficou revoltado

Segundo o homem, tudo ficaria bem se a esposa não tivesse começado a insistir sobre uma possível venda do carro, o que para ele está completamente fora de cogitação.

“Ela vem falando direto sobre eu vender o carro e ontem voltou novamente a trazer este assunto. Desta vez ela ainda disse que se eu vender o carro ou se ganharmos muito dinheiro por algum motivo ela não quer que eu gaste com um novo carro para mim”.

“Eu fiquei irritado e disse a ela que sou apaixonado por carros e que eles sempre farão parte dos meus planos de vida. Também afirmei que sempre vou priorizar o bem estar dela e do nosso filho, e que isso não dá a ela o direito de me dizer o que fazer com o meu carro. Isso virou uma grande discussão e desde então não estamos nos falando direito. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em defender seu hobby desde que ele não comprometa a segurança financeira de sua família.

“Não vejo motivos para você vender o carro uma vez que tudo está dentro dos conformes”, comentou uma pessoa.

“É importante manter suas distrações e seus objetivos de vida. A menos que vocês estejam em uma situação financeira ruim, não venda seu carro”, finalizou outra.