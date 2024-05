Leão-marinho não encontrou um lugar melhor para se aquecer: subiu no capô de um ônibus e se tornou viral no TikTok

Em Valdivia no Chile, é comum ver leões-marinhos passeando ao longo da avenida beira-rio, saindo às ruas e até mesmo tomando sol nos lugares mais inesperados, o que já não chama mais a atenção dos habitantes da cidade. No entanto, nos últimos dias, um desses animais foi visto descansando nada menos que no capô de um ônibus, uma imagem que se tornou viral rapidamente.

A fotografia do lobo marinho em cima do capô do veículo - que estava estacionado na costanera de Valdivia - foi divulgada no TikTok, o mesmo meio pelo qual a dona do carro ficou sabendo do incidente, o que inicialmente foi preocupante devido aos danos que o veículo poderia ter após o "descanso" do enorme animal.

“Encontrei engraçado, percebi no TikTok e ri, achei que se parecia com o meu carro. Foi só quando vi a placa que percebi que, de fato, era meu ônibus que tinha o lobo-marinho em cima”, disse a dona do veículo, Jessica Fernández, ao jornal Las Últimas Noticias.

“Eu levo isso com graça”

Em uma conversa com o meio de comunicação, Jessica Fernández acrescentou que não tem muito mais o que fazer a não ser encarar a situação com bom humor. “Levo na esportiva porque são animais comuns na área da orla, não há muito o que fazer,” disse resignadamente.

Por outro lado, sobre os danos que o ônibus poderia ter sofrido após o momento de descanso do lobo-marinho na avenida beira-mar em Valdivia, a proprietária do carro afirmou que era seu filho quem estava dirigindo o veículo, o qual deixou estacionado no local enquanto ia buscar uma peça de reposição para um dos pneus, sem perceber que o enorme animal havia estado em cima dele.

“Ao percebermos pelas redes sociais, verificamos e ainda bem que não era nada grave, apenas o capô afundou um pouco, mas se resolve rapidamente”, explicou a mulher.