Como o apocalipse: raio atinge cratera do vulcão e deixa imagens impressionantes

Um vídeo impressionante está circulando nas redes sociais, onde um raio atinge o vulcão Fuego na Guatemala, especificamente a cratera do maciço.

Um internauta capturou o momento certo, onde se vê o raio junto ao vapor saindo do vulcão.

O Vulcão de Fogo, também conhecido como ‘Volcão de Acatenango’ ou ‘Chivolcán’, está localizado na cordilheira de Acatenango, no centro-sul da Guatemala.

Com uma altitude de 3.763 metros acima do nível do mar, este estratovulcão ativo é um dos mais emblemáticos e perigosos do país.

A última erupção significativa ocorreu em junho de 2018, causando a evacuação de milhares de pessoas e resultando em dezenas de vítimas fatais.

Nos meios de comunicação locais afirmam que sua característica mais notável são as explosões estrombolianas, que lançam colunas de cinzas, gases e material piroclástico a milhares de metros de altura.

Os choques elétricos

O impacto foi mais impressionante na escuridão do céu, pois de repente toda a imagem desapareceu por alguns instantes, para logo em seguida surgir a luminosidade dos raios que deixaram a paisagem como um cartão postal digno do fim do mundo.

Após o primeiro impacto, outros se seguiram causando uma leve sessão de descargas elétricas, já que vários raios se conectaram e coincidiram no cráter do vulcão guatemalteco.

O Sistema da Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (Conred) informou que no fim de semana o Vulcão Fuego teve "explosões fracas, moderadas, com colunas de cinzas a 4.500 a 4.800 metros de altitude (14.763 - 15.748 pés) se deslocando para o oeste, sudoeste, aproximadamente a 30 km".

Além disso, o organismo informou que “é perigoso subir e/ou permanecer neste local. Levar em consideração que estão ocorrendo chuvas moderadas na área vulcânica, portanto, as precauções devem ser tomadas ao atravessar veículos em rios e ravinas ao redor do vulcão”.