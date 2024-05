O truque infalível para limpar os faróis amarelos do carro usando um ingrediente especial

Como limpar os faróis amarelados do carro com carvão

Com o passar do tempo, o carro pode sofrer vários problemas estéticos, desde descoloração na pintura devido ao sol ou outros agentes externos até pneus opacos. Outro grande problema que costuma surgir com o tempo são os faróis amarelados.

Para limpar as luzes do carro, não apenas existe o truque popular da pasta de dentes e bicarbonato de sódio (misturá-los e esfregar as luzes sujas para remover a camada de resíduos que ficaram presos), embora esse possa ser muito eficaz.

Nas redes sociais, mais precisamente no TikTok, é muito comum ver excelentes ‘life-hacks’ que podem ser bastante úteis. Neste caso, viemos falar de um truque inovador que tem o carvão como protagonista. Por isso, sempre que fizer fogo, poderá guardar os carvões que sobram em vez de os deitar fora e assim poder realizar esse truque.

Como limpar os faróis amarelados do carro com carvão?

Para esta tarefa que ajudará na estética do carro, você precisará primeiro de um pedaço médio de carvão e um limão. As propriedades clareadoras do carvão e o ácido do limão resultarão em uma mistura infalível para deixar os faróis amarelados do carro como novos.

O primeiro passo será triturar o carvão até que se transforme em pó (você pode fazer isso em um liquidificador). Em seguida, coe o pó resultante do passo anterior e triture novamente até obter um pó preto fino. Depois, será necessário adicionar o suco cítrico da fruta e fazer uma mistura com consistência homogênea.

Como resultado, terá uma pasta clareadora que depois deve ser aplicada nos faróis amarelados usando uma escova de dentes velha e, em seguida, deixar a mistura descansar sobre as luzes do carro por pelo menos 15 minutos. Depois de descansar, deve-se enxaguar com bastante água morna e, por último, com a ajuda de um pano de microfibra, limpar em movimentos circulares para dar brilho. Este procedimento de limpeza dos faróis pode ser repetido a cada 10 dias para obter melhores resultados.