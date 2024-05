Cruzeiro naturista tem cabines de até R$170 mil e regras para uma viagem sem roupas

Já imaginou fazer uma viagem de cruzeiro onde é permitido não usar roupas? A Bare Necessities e a Norwegian Cruise Line se uniram para uma viagem de 11 dias em um cruzeiro onde a prática do naturismo é completamente liberada. Ao longo da viagem, os mais de 2 mil passageiros do Norwegian Pearl poderão aproveitar momentos de lazer e luxo na embarcação.

Conforme publicado pelo O Globo, a previsão é de que o cruzeiro saia do porto de Miami, nos Estados Unidos, no dia 3 de fevereiro de 2025. A embarcação deve passar por destinos paradisíacos incluindo Bahamas, Porto Rico e St. Martin. A venda das cabines já está sendo realizada.

Segundo os organizadores, a intenção é promover uma experiência única para os viajantes, a qual recebeu o nome de “The Big Nude Boat”. Em uma mensagem direcionada aos visitantes, o site da Bare Necessities deixou o recado: “Como sempre, é um prazer oferecer a você o luxo de decidir o que não vestir”.

Experiência antiga

Apesar de “incomum”, os cruzeiros naturistas na realidade são promovidos com uma certa frequência. No caso da empresa em questão, já foram mais de 75 edições do passeio em navios diversos.

Desta vez, a bordo do Norwegian Pearl, a experiência tem um custo um pouco mais elevado. As cabines, que já começaram a ser vendidas, têm valores que vão de 2 mil dólares a 33.155 mil dólares, o que dá um valor aproximado de R$170 mil na cotação atual. Esta última categoria diz respeito a uma cabine completa que conta com três quartos integrados.

Apesar de ser um cruzeiro naturista, em algumas ocasiões o uso de roupas é necessário. Entre as principais regras do passeio, está o uso de roupas nas refeições dentro das salas do navio e o uso de toalhas sobre as superfícies em que se sentarem para evitar o contato direto da pele com as superfícies.

Além disso, carícias e toques inapropriados são proibidos nas áreas comuns, bem como o registro de imagens sem consentimento dos hóspedes. O uso de roupas fetichistas ou a prática do nu diante de outros navios nas paradas do cruzeiro também não será permitido.