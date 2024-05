Repreendem um homem que levava seu cachorro no teto do carro: “eu não o obrigo a subir”

Um homem foi flagrado por vizinhos e câmeras de segurança transportando seu cachorro no teto do carro. O homem dirigiu várias quadras com seu animal de estimação, que em alguns momentos até ficava de pé.

De acordo com o TN, o dono do animal deu a cara e saiu para explicar o que aconteceu. "Paco Olmos é meu filho mais novo, está comigo desde pequeno, nós o criamos com minha esposa, é como um filho para nós", disse Lucas, em entrevista ao Mediodía Noticias (eltrece).

O homem também mencionou que o cachorro está muito acostumado a subir no telhado e não quer descer. “Nunca pensamos que isso se tornaria tão viral, de coração peço desculpas ao povo argentino, eu sei que o que ele faz está errado, mas ele é teimoso”, explicou.

"Nunca o amarramos e se o amarramos ele morre, mas eu não o forço a subir e muitas pessoas me agrediram verbalmente, muitas pessoas que não conhecem nossa história, eu costumava ter uma F100 e ia sentado no capô", contou.

🚨 PASSEANDO O CACHORRO NO TOPO DO CARRO

- Após a denúncia de um vizinho, o município de Ensenada observou que o motorista de um Ford Falcon estava transportando um animal de estimação em cima do teto

- Estão tentando esclarecer se é o dono do animal, se sabia que ele estava lá em cima ou se simplesmente partiu… pic.twitter.com/ttELHv3F8M — Vía Szeta (@mauroszeta) 2 de maio de 2024

"É um prazer para ele, mas eu sei que estive errado. Descobri muitas coisas, disseram de tudo para mim. Descobri que há uma senhora que queria resgatar o animal e o cachorro come churrasco. Se ela quiser resgatá-lo, terá que lutar com o diabo", esclareceu enfático Lucas.

"Sou responsável, todos cometemos erros, mas o cachorro não quer descer e você não consegue fazê-lo entender", acrescentou o dono do cachorro, enfatizando que ninguém levará o animal.

Os comentários contra o dono do cão

“O cachorro feliz em cima do telhado! Por favor, parem com as bobagens! Um amigo tinha um cachorro que adorava voltar do campo EM CIMA DA CAMINHONETE... eles paravam, faziam ele descer, partiam e ele subia de novo.. suas patinhas podiam ser vistas no para-brisa... mas ele decidia ir lá”; “é que o Firulais em sua vida anterior foi surfista e não pode esquecer essa adrenalina”; “Dediquem-se aos criminosos, não fiquem perseguindo esse pobre cara”, são algumas das reações.