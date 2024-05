Este aplicativo ajuda a alertar sobre o aquecimento global

Atualmente existem milhares de campanhas para alertar o público e conscientizá-lo sobre os efeitos do aquecimento global, mas nem sempre os mensagens estão estruturadas de forma a obter sucesso com o público-alvo para convencê-lo a agir.

ANÚNCIO

Diante dessa problemática, um grupo internacional de pesquisadores desenvolveu um aplicativo para ajudar as pessoas que desejam divulgar sua mensagem sobre questões climáticas a garantir que gerem o maior apoio possível, seja de pesquisadores, políticos, responsáveis pela tomada de decisões ou legisladores.

"Escrever uma carta para as gerações futuras é a forma mais eficaz de aumentar o apoio político às medidas climáticas e aumentar a crença de que a mudança climática é um problema. A segunda medida mais eficaz é afirmar que quase todos os especialistas em clima concordam." — Christian Klöckner, professor do Departamento de Psicologia da NTNU, que fez parte da equipe de pesquisa.

Um total de 59.000 pessoas de 63 países participaram das pesquisas realizadas para criar o aplicativo chamado Climate Intervention Webapp. Além disso, cerca de 250 pesquisadores participaram do trabalho de testar diferentes mensagens e táticas sobre o clima.

"Esta ferramenta é o resultado de um estudo pioneiro no qual participaram pessoas de 63 países, o que nos permitiu compreender e aproveitar que tipo de mensagens sobre o clima são mais eficazes em escala global", explicou ao Metro Isabel Richter, professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU) e que fez parte da equipe de pesquisa.

Este estudo analisa diferentes variantes e também recebeu respostas de pessoas de todo o mundo, e não apenas de países ocidentais industrializados. Os pesquisadores coletaram dados entre julho de 2022 e maio de 2023, portanto os números são muito recentes. Tanto o aplicativo quanto o método que o sustenta foram publicados na Science Advances com o título "Abordar as mudanças climáticas com ciências do comportamento: Um torneio mundial de intervenções em 63 países".

Como parte do estudo, os pesquisadores expuseram as pessoas a diferentes variações de mensagens sobre o clima e tarefas relacionadas com a mudança climática. Em seguida, investigaram suas atitudes em relação a diferentes medidas climáticas e outros tipos de respostas. Para medir a eficácia dos métodos, verificaram até que ponto os participantes estavam dispostos a apoiar diferentes pontos de vista e medidas em relação à mudança climática.

Os resultados da pesquisa mostraram que 86% dos participantes acreditavam que a mudança climática representa uma ameaça. Mais de 70% eram a favor de medidas sistemáticas e coletivas para lidar com a mudança climática.

Alguns exemplos de mensagens e seu resultado entre o público

-INTIMIDAÇÃO: "A mudança climática representa uma séria ameaça para a humanidade".

Todas as táticas aumentaram a probabilidade de as pessoas compartilharem a mensagem sobre o clima nas redes sociais, e este estilo de mensagem catastrofista foi o mais eficaz, pelo menos globalmente.

-CONHECIMENTO: "99% dos especialistas em clima acreditam que o planeta está aquecendo e que as mudanças climáticas são principalmente causadas pela atividade humana".

Esta mensagem, que apela ao senso de conhecimento do receptor, aumentou o apoio às medidas climáticas na Romênia em 9%. No entanto, no Canadá, reduziu o apoio em 5%.

-EMOÇÕES: Escrever uma carta para uma criança próxima sobre as medidas climáticas que estamos tomando hoje para tornar o planeta um lugar habitável em 2055. Essa tática aumentou o apoio às medidas climáticas na Nigéria, Rússia, Gana, Brasil e Estados Unidos em 5% a 10%. No entanto, em países como Índia, Sérvia e Emirados Árabes Unidos, teve pouco efeito, ou até reduziu ligeiramente o apoio.

Aqui você pode ver o estudo completo

5 perguntas para...

Isabel Richter, professora associada do Departamento de Psicologia da NTNU, que fez parte da equipe de pesquisa

O que os levou a desenvolver um aplicativo para divulgar mensagens sobre as mudanças climáticas?

Conscientes da diversidade do panorama mundial das percepções sobre as mudanças climáticas, desenvolvemos um aplicativo para enfrentar o desafio de fazer com que as mensagens ressoem em diferentes contextos culturais e demográficos. Esta ferramenta é o resultado de um estudo pioneiro no qual participaram pessoas de 63 países, o que nos permitiu compreender e aproveitar que tipo de mensagens sobre o clima são mais eficazes em escala global e em regiões específicas, como os Estados Unidos.

Como funciona o aplicativo e para quem é direcionado?

A aplicação utiliza um banco de dados de respostas globais a diferentes mensagens sobre o clima para ajudar os usuários, como políticos e defensores da causa, a elaborar comunicações personalizadas. Analisa as características do público-alvo, como localização, idade e ideologia política, para recomendar estratégias de mensagens que tenham demonstrado eficácia em perfis demográficos semelhantes.

Como analisaram as reações das pessoas aos diferentes tipos de mensagens sobre mudanças climáticas?

- Realizamos um amplo estudo com mais de 59.000 participantes de todo o mundo, incluindo os EUA, para verificar as reações a diferentes estratégias de mensagens sobre a mudança climática. Foi medido como essas mensagens influenciavam as opiniões das pessoas sobre as ameaças climáticas, o apoio às políticas e sua disposição para empreender ou defender ações ambientais.

De acordo com o estudo, que tipos de mensagens funcionam melhor para divulgar informações sobre o aquecimento global e por quê?

-Nossa pesquisa mostra que mensagens que destacam os sucessos alcançados no passado na luta contra as mudanças climáticas e enfatizam o consenso científico sobre o assunto são as mais eficazes. Essas abordagens são especialmente poderosas, pois se baseiam em uma sensação de ação alcançável e fatos verificados, o que aumenta significativamente o comprometimento e o apoio às políticas climáticas, especialmente em diversos ambientes internacionais e nos Estados Unidos.

Que tipo de mensagens são menos eficazes para divulgar informações sobre o aquecimento global e por quê?

Embora as mensagens catastrofistas possam estimular o compromisso a curto prazo, como compartilhá-las nas redes sociais, são menos eficazes para motivar ações a longo prazo e o apoio a políticas, especialmente entre os céticos. Isso é crucial em um cenário tão diversificado como o americano, onde as diferenças demográficas e ideológicas influenciam significativamente nas percepções e reações em relação às mudanças climáticas. Estes resultados destacam a importância de adaptar as mensagens às crenças e atitudes do público em relação às mudanças climáticas.