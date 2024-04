Nem pisque! O momento em que capturaram um suposto OVNI sobre Nova York

No último dia 25 de abril, um vídeo viralizou mostrando um turista, que estava em um avião, capturando um suposto objeto voador não identificado (OVNI). A gravação, feita em velocidade normal, permite ver como o objeto se desloca em questão de segundos pelo céu de Nova York.

Uma vez que a imagem pôde ser parada, foi possível observar um objeto voador de características cilíndricas que não se assemelha a nada existente no mundo.

Disco voador em forma de Cigarro

É um tipo de nave cilíndrica e alongada, com pelo menos vários metros de comprimento. Algumas de suas classes chegam a alcançar quilômetros de extensão, sendo consideradas ‘nave-mãe”' pois podem abrigar outras em seu interior.

Segundo o pesquisador espanhol de teorias da conspiração, Luis Carlos Campos, eles pertenceriam à raça extraterrestre reptiliana. Recentemente, foram vistos exemplares entrando e saindo do vulcão mexicano Popocatépetl, conforme apontado em documentos anteriores.

No caso do que aconteceu nesta quinta-feira, ainda não foi determinada a natureza do mesmo ou se foi algum objeto desconhecido no céu da cidade americana.

O surpreendente da descoberta é que o mesmo foi registrado de uma forma comum, como gravar a decolagem de um avião. Da mesma forma, não se sabe se as autoridades emitiram declarações sobre o incidente.

Destacar que esse tipo de avistamentos de OVNIs não significa que o planeta teve contato com inteligência extraterrestre. A NASA já forneceu uma perspectiva sobre esse tipo de evento em um relatório recente.

Os relatórios sobre objetos voadores ou naves extraterrestres suspeitos geralmente tinham “explicações do dia a dia”. Eram “objetos e fenómenos comuns, e o resultado de uma identificação errada”, às vezes por parte de testemunhas bem intencionadas que pensavam ter visto algo de outro mundo.