Erro em sistema de companhia aérea faz idosa de 101 anos ser confundida com um bebê

Patricia, uma centenária de 101 anos, enfrentou uma situação incomum e cômica devido a um erro persistente no sistema de reservas da American Airlines, que insistia em registrá-la como um bebê de apenas um ano de idade.

Esse engano ocorreu porque o sistema não reconheceu o ano de nascimento dela, 1922, interpretando-o erroneamente como 2022.

A confusão ocorreu durante uma viagem de Chicago para Marquette, Michigan, onde Patricia estava acompanhada de sua filha, Kris.

A tentativa de check-in revelou o erro, gerando uma situação divertida tanto para ela, quanto para a equipe da companhia aérea. “Achei engraçado eles pensarem que eu era uma criança, sendo que sou uma senhora idosa”, comentou ela, levando o episódio com bom humor.

Um problema recorrente

Esta não foi a primeira vez que Patricia enfrentou tal problema. O mesmo erro ocorreu no ano anterior, e apesar das risadas, a situação gerou alguns inconvenientes práticos.

Por exemplo, os preparativos no aeroporto para recebê-la não incluíam um transporte adequado, pois esperavam um bebê, não uma mulher que necessitava de assistência especial, como uma cadeira de rodas.

Patricia, uma enfermeira aposentada que viajou sozinha até os 97 anos, agora depende da ajuda de sua família devido a problemas de visão.

Ela e Kris tiveram que lidar com dificuldades adicionais, como carregar uma quantidade significativa de bagagens por longas distâncias dentro do aeroporto. A idosa expressou seu desejo de que a companhia aérea corrigisse esse erro no sistema para evitar mais problemas no futuro.

Apesar desses desafios, Patricia não se deixa abater. Ela está ansiosa por suas próximas viagens e espera que, até lá, a American Airlines tenha ajustado seu sistema para reconhecer corretamente sua idade. Afinal, no outono, ela completará 102 anos e, com sorte, não enfrentará os mesmos problemas.

Fonte: BBC News