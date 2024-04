Grupo de amigos compra uma ilha deserta, a transforma em um paraíso e agora a está vendendo

Um grupo de amigos comprou uma ilha deserta na Flórida em 2017 com o objetivo de fazer melhorias e transformá-la em uma atração para os moradores de Tampa, nos Estados Unidos. Sete anos depois de embarcar nessa aventura, ela foi colocada à venda por milhões de dólares.

Trata-se da Ilha Pine Key, que tem uma extensão de 3,6 hectares e está localizada na Baía de Hillsborough entre a Base da Força Aérea de MacDill e Apollo Beach. Esta propriedade privada é um local de encontros e festas exclusivo para membros, sujeito a pagamento.

O grupo de amigos instalou banheiros portáteis, estruturas com telhados de palha, um bar e até um escorregador inflável. Em um comunicado publicado através da página oficial da ilha, os proprietários confirmaram que está à venda e que estenderam o prazo para receber ofertas.

Quanto custa a paradisíaca ilha localizada em frente a Tampa?

Um dos aspectos mais surpreendentes da ilha é o aumento exponencial do preço, pois foi adquirida em 2017 por US$ 65 mil e agora o valor chega a incríveis US$14 milhões.

No comunicado, destaca-se que "as parcerias com prestigiosas empresas de aluguel não apenas elevaram seu valor dentro da comunidade de Tampa Bay, mas também a transformaram em um destino vibrante para residentes e visitantes".

"Além de sua atração para compradores privados, corporações e investidores internacionais, a Beer Can Island se tornou uma parte integral da comunidade local, tecendo laços econômicos e sociais que enriquecem seu ambiente. Isso não é apenas uma propriedade, é uma narrativa, uma história em evolução de transformação e possibilidades inexploradas. Com reconhecimento histórico por sediar eventos, a ilha se transforma sem problemas em uma propriedade VIP exclusiva, projetada tanto para propriedade privada quanto corporativa", acrescenta.

Uma “oportunidade extremamente rara”

No texto divulgado, Cole Weaver, proprietário majoritário do local, disse que a venda é uma "oportunidade extremamente rara, já que Pine Key é uma das poucas ilhas de propriedade privada na baía de Tampa".

Neste sentido, os vendedores referiram-se aos problemas de zoneamento que tiveram com a ilha, que nunca chegou a ser autorizada nesse sentido. “Com a visão correta e a vontade de colaborar com o Condado de Hillsborough, poderiam ser exploradas e ampliadas oportunidades de desenvolvimento”, expressaram.