Família sofre acidente ao gravar vídeo para o TikTok

O TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site todos os dias para visualizar as gravações de curta duração que acabam viralizando de forma significativa. Nas últimas horas, começou a se popularizar o momento em que uma família sofreu um acidente enquanto gravava um vídeo para essa plataforma.

ANÚNCIO

No vídeo, com pouco mais de um minuto, pode-se ver como os 11 membros da família deram um salto em direção ao celular para conseguir uma transição para a praia. O clipe conseguiu cumprir com o planejado, no entanto, em um dos pulos, uma mulher perdeu o controle e acabou batendo na que aparenta ser a avó.

O impacto fez com que ambas caíssem na água. Todos os entes queridos correram para apoiar as afetadas, que conseguiram se levantar sem grandes danos. O vídeo se tornou viral a ponto da palavra praia se tornar uma das mais procuradas em várias redes sociais.

“Olhe até o final... você não vai se arrepender”, foi o texto que a jovem colocou em sua publicação no TikTok, que já acumula mais de 30 milhões de visualizações, onde se podem ler comentários como “Se não tivesse desviado para o lado teria feito um strike”, “Quando você é editor de vídeos”, “Hahaha pensei que quando a avó saísse... na praia iriam espalhar suas cinzas. Que maluquice”, ou “O verdadeiro valeu a pena olhar até o final”.