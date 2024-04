“Zonas sem selfie”: devido a tantas mortes, locais turísticos proíbem essas fotos

Com a recente morte de Inessa Polenko, uma influenciadora russa que caiu de uma altura de 50 metros de um mirante na Geórgia, o debate mundial sobre os problemas gerados nos últimos anos em todo o mundo pela prática irresponsável de selfies em locais turísticos foi novamente intensificado, mesmo que esses locais possam ser maravilhosos e majestosos, eles apresentam um alto grau de perigo.

As altas estatísticas de acidentes de selfies levaram vários locais turísticos a tomar a decisão decisiva de proibi-las, com base em uma pesquisa realizada pela Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW), em Sydney, Austrália, e publicada na revista Journal of Travel Medicine, que indica que entre 2008 e 2021, 379 pessoas perderam a vida ao tirar uma selfie.

Uma das características mais peculiares do estudo indica que, durante o período de pesquisa, ocorreram apenas 90 mortes por ataques de tubarões não provocados em todo o planeta, números que revelam a gravidade do assunto.

Zonas sem selfie

Os estados da Califórnia e de Nova York implementaram uma lei anos atrás para proibir selfies em zoológicos ou parques temáticos que tenham a presença de animais selvagens, a fim de evitar lesões graves que possam resultar em morte devido a essa prática fotográfica.

O Parque Nacional Real de Sydney também impôs a mesma proibição, especificamente em sua formação rochosa de arenito, a Wedding Cake Rock, local que, apesar de possuir uma cerca de segurança de 1,6 metros de altura, muitas pessoas a escalam para subir em cima da rocha. Em 2014, um turista francês morreu ao tentar fazer isso, quando parte do penhasco desabou sob ele.

A Disney World é outro dos destinos turísticos que possui regulamentos, isso desde que um homem perdeu as mãos ao tentar tirar uma selfie na Space Mountain, além disso, porque em 2022 foram registradas mais de 500 lesões relacionadas a essas fotos.

As fortes águas das praias de Goa, na Índia, causaram a morte de quatro pessoas, incluindo três menores, devido a uma selfie fatal e, além disso, 392 pessoas tiveram que ser resgatadas por salva-vidas em 2023 devido a acidentes causados por autorretratos, por isso, as autoridades locais também optaram por implementar a proibição.

Outros lugares onde não se pode tirar selfies por segurança