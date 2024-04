VIRAL: Recém-casada acusa amiga de arruinar seu casamento: “Você foi grosseira e ingrata comigo no dia do meu casamento”

Recentemente, um vídeo em particular do Tiktok se tornou viral em poucos minutos. Trata-se de uma gravação publicada por Alicia, uma jovem de uma cidade do Chile, na qual ela participa do jogo de redes sociais “Meu primeiro drink”. No entanto, ao longo da noite, ela exagerou nas bebidas e acabou causando confusão no casamento de sua amiga.

"Olá, meu nome é Alicia, estamos no casamento do Joaco com a Pauli e esta é a minha primeira cerveja", diz a jovem ao começar o vídeo.

A seguir, ela compartilhou um vídeo após o casamento, onde claramente está bêbada e com um notável hematoma no olho.

"Olá, eu sou a Alicia. Eu briguei com o namorado e a namorada", declara, mostrando seu hematoma para a câmera. Nisso, seus acompanhantes acrescentam "fomos expulsos", dando a entender que a celebração não havia terminado muito bem.

Após a viralização do vídeo, inesperadamente, a noiva saiu para esclarecer a situação e expôs os acontecimentos ocorridos durante sua celebração.

Num novo vídeo do Tiktok, a recém-casada expôs que sua amiga Alicia, que ela convidou para seu casamento no mês de fevereiro, arruinou seu dia especial e, não contente com isso, um mês depois, publicou um registro brincando com o fato e zombando do que aconteceu naquela noite.

De acordo com o relato da noiva, identificada como Paulina, sua amiga se comportou de forma inadequada em seu casamento. No depoimento, a recém-casada começa esclarecendo que "Nunca a expulsamos do meu casamento. O que aconteceu é que ela começou a beber descontroladamente".

“Virou um copo no meu vestido. Quebrou mais de 6 copos e taças e não era capaz de avisar àspessoas que limpavam, apenas saía do local”, continuou contando.

“No meu casamento tinha crianças, e ela estava tão bêbada que mostrou seus seios, sua vagina... todos viram, até menores de idade”, disse a noiva, acrescentando que depois disso pediram “repetidamente para que ela se acalmasse” porque havia menores de idade e adultos presentes. “Pedimos que tivesse respeito e não bebesse mais”, acrescentou a noiva.

Logo em seguida, Paulina apontou que sua "amiga" não foi capaz de pedir desculpas pelos danos causados e, pior ainda, fez um vídeo no Tiktok zombando da situação ocorrida.

Além disso, a recém-casada esclareceu que, ao contrário do que é indicado no vídeo de Alicia, eles nunca bateram nela, nem a expulsaram do casamento, mas foi a própria jovem que se mcagucou em uma mesa por estar embriagada. Ela até afirmou que alertaram que era perigoso sair da festa às 5 da manhã.

"Dei-lhe abrigo, dei-lhe comida, e ainda assim você foi tão comum e ingrata comigo no dia do meu casamento", afirmou Paulina, que expôs que a única resposta que Alicia lhe deu diante do ocorrido foi: "Se você sabe como sou, por que me convidou".

Finalmente, a noiva enviou uma mensagem direta para sua ex-amiga: "Espero que se algum dia você se casar, não tenha uma amiga como você", e a advertiu que "se você vai falar, fale de você, não do meu casamento, senão nos veremos nos tribunais".

É importante destacar que, após o vídeo viral, foi a própria Alicia quem voltou a postar um vídeo intitulado "Story time casamento", no qual relata os acontecimentos e reconhece todas as acusações feitas pela noiva contra ela.