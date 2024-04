Menino do Malawi adotado por brasileiros encanta internautas com seu carisma

A história de Luís, um menino de 2 anos adotado do Malawi por um casal brasileiro de Ribeirão Preto, São Paulo, é um exemplo emocionante de amor e dedicação. Patrícia Fernandes, designer, e Caio Monteiro, empresário, após enfrentarem desafios na tentativa de conceber, encontraram em Luís a peça que faltava em suas vidas.

As aventuras e conquistas de Luís

Após nove anos tentando ter um filho biológico e inúmeras dificuldades, o casal decidiu adotar. Inicialmente inscritos na lista de adoção brasileira, suas vidas tomaram um novo rumo quando decidiram adotar internacionalmente, motivados por uma reportagem sobre adoção no Malawi. Foi uma amiga, também mãe adotiva de uma criança malauiana, que inspirou Patrícia e Caio a seguir por esse caminho.

O processo não foi simples. A pandemia atrasou procedimentos e exigiu paciência, mas o desejo de serem pais manteve o casal focado.

Depois de começar todo o processo de adoção novamente devido à mudança de cidade, eles se depararam com a possibilidade de adotar no Malawi. Após sete meses de espera e dois meses vivendo em Malawi para a adaptação de Luís, o sonho de Patrícia e Caio se concretizou.

Agora, a família compartilha no TikTok e outras redes sociais momentos do cotidiano que encantam os seguidores. Desde vídeos de Luís ajudando a mãe na cozinha com sua mini cozinha nova até participações em corridas de rua ao lado do pai, o carisma e a alegria do menino são contagiantes.

Em um vídeo, ao descobrir um esmalte novo da mãe, Luís exalta: “Esmalte lindo, muito lindo. Que cor é esse esmalte?”, mostrando sua percepção e sensibilidade únicas.