Influenciadora russa morre ao cair de um penhasco ao tirar uma selfie

Uma notícia trágica chocou o mundo das redes sociais. Inessa Polenko, uma conhecida influenciadora russa de 39 anos, perdeu a vida enquanto tentava capturar a selfie perfeita em um penhasco. O incidente ocorreu na cidade de Gragy, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

De acordo com um relatório do The Sun, a influenciadora especializada em viagens e estilo de vida ignorou os avisos de segurança e ultrapassou uma barreira que proibia o acesso às áreas mais perigosas do penhasco.

Sem imaginar as consequências trágicas, Polenka continuou seu caminho em busca do ângulo ideal para sua selfie.

Recomendados

Infelizmente, a russa perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente cinquenta metros, sofrendo ferimentos graves que resultaram em sua morte.

Embora as equipes de emergência tenham chegado rapidamente e a tenham levado para o hospital mais próximo, seus esforços foram em vão e a influenciadora faleceu poucas horas depois.

A notícia de sua trágica morte causou grande comoção nas redes sociais, onde a influenciadora russa tinha uma grande base de seguidores.

Quem era Inessa?

Inessa Polenko era uma especialista em cosméticos, beleza e estilo de vida. Além de seu trabalho como criadora de conteúdo nas redes sociais, a influenciadora também atuava como esteticista em Moscou, sua cidade natal.

A sua paixão por viagens e a sua vontade de descobrir novos países e culturas ficava refletida no seu perfil do Instagram, onde partilhava fotografias das suas experiências em locais como Egito, Crimeia e Dubai.

Esta trágica morte mais uma vez destaca os perigos associados à busca da 'foto perfeita' para as redes sociais.

Embora tenham sido feitos esforços para conscientizar sobre os riscos e tenham sido propostas medidas como a criação de listas de ‘zonas proibidas para selfies’, alguns influenciadores continuam arriscando suas vidas em busca de popularidade e reconhecimento online.