Herói sem capa: trabalhador enfrentou ladrão armado e impediu roubo na Colômbia

Uma câmera de segurança registrou um novo incidente de insegurança na cidade de Cali, na Colômbia. Os fatos teriam ocorrido dentro de um estabelecimento comercial, ao sul da cidade de Cali.

Criminosos armados chegaram até o estabelecimento comercial com o objetivo de ameaçar e roubar as pessoas e o caixa, mas um trabalhador se encheu de coragem e conseguiu desarmar um dos criminosos, fazendo com que fugissem e não acontecesse algo pior.

No vídeo, pode-se ver os homens entrando na loja, pegando suas armas para intimidar as pessoas que estavam dentro, pegando a maleta para roubar o dinheiro enquanto amordaçavam o trabalhador, mas o que não esperavam era que o jovem se encheu de coragem e enfrentou um dos ladrões, tirando-lhe a arma e evitando que roubasse o caixa.

O trabalhador até ficou com a arma de fogo e saiu para perseguir os ladrões que fugiram. No fundo do vídeo, podem ser ouvidos vários tiros aparentemente disparados pelo trabalhador contra os ladrões.

Por sua vez, a Polícia Metropolitana de Cali indicou que não houve denúncia formal das autoridades, então os ladrões não conseguiram levar nenhum objeto apesar da intimidação, tudo graças à coragem do trabalhador.