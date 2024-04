Apresentadora Regina Volpato faz vídeo pedindo desculpa após ser acusada de sorofobia; entenda o caso

A apresentadora Regina Volpato, de 56 anos, se pronunciou nesta segunda-feira após ser acusada de praticar sorofobia nas redes.

O termo é utilizado quando ocorre preconceito e discriminação contra pessoas com HIV, como detalhado pelo site Metropoles.

A famosa afirmou estar envergonhada do posicionamento que teve ao responder uma caixinha de perguntas no seu perfil de um seguidor que soube só depois de três meses que estava se envolvendo com uma pessoa com o vírus. No caso, ela recomendou o termino do relacionamento, utilizando o argumento de confiança.

“Eu preciso pedir desculpa e me retratar com as pessoas que ofendi por conta da minha ignorância e da falta de informação no vídeo que publiquei ontem. Eu apaguei o vídeo e quem me conhece sabe que não sou de apagar conteúdo quando erro, pois prefiro assumir o erro”.

“No entanto, no caso desse vídeo, era mais do que erro. Foi preconceito, desinformação… Enfim, eu pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, algo que se chama sorofobia”, comentou.

Em seguida, Regina diz que procurou se informar sobre o assunto e agradeceu a forma como foi alertada do erro pelos fãs.

“Preciso agradecer pelo tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram atenção. Muita gente. Foram comentários profundos e informativos, comentários e que fizeram com que eu me arrependesse muito desse vídeo”.

Confira o registro:

