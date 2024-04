Abandonada no altar, jovem descobre que o noivo se casará com sua prima

O fim de um relacionamento impacta não somente o casal envolvido, mas também aqueles que estão mais próximos aos dois. Quando o assunto acaba alcançando a família, as atitudes tomadas após o término podem ser ainda mais impactantes e causar danos irreparáveis.

Buscando por apoio, uma mulher decidiu desabafar no Reddit após descobrir que seu ex-noivo, que a abandonou às vésperas do casamento, está de casamento marcado com sua prima menos de 1 ano após o fim da relação entre os dois.

Sem se identificar, a jovem, de 32 anos, conta que deveria se casar com o ex-noivo no último ano, mas faltando algumas semanas para o casamento o homem decidiu conversar com ela e revelou não estar pronto para se casar.

“Eu perguntei se ele estava tendo um caso com outra mulher, ele negou e disse que apenas não se sentia pronto para um casamento e decidimos cancelar tudo e separar de vez as nossas vidas”.

“Faz aproximadamente um ano que isso aconteceu e eu vim lidando com as coisas da melhor forma possível até que, alguns dias atrás, recebi um convite para o casamento da minha prima e quase caí de costas quando descobri que o noivo era meu ex! Eu nunca os vi juntos antes e eles apenas se viram algumas vezes durante as reuniões familiares, em momento algum percebi algo acontecendo entre eles”.

Ela foi acusada de não apoiar a prima

Seguindo com seu relato, a jovem explica que sua prima é uma pessoa “um tanto quanto diferenciada” e que pode ser considerada um “espírito livre” por não se prender aos papeis tradicionais e ter uma aparência vista por ela como “excêntrica”. Segundo a jovem, a prima sempre fez questão de dizer que não gosta de seguir as regras sociais e prefere ter suas próprias regras.

Com isso, ela ficou ainda mais surpresa ao descobrir sobre o casamento e decidiu tentar entender se isso também foi uma surpresa para os demais familiares. “Liguei para os meus pais e eles disseram que estavam cientes deste relacionamento e que não me contaram por acreditar que não seria bom para mim saber sobre isso”.

“Depois eles ainda reforçaram que eu devo ir ao casamento para apoiar minha prima e minha família e eu perdi a paciência. Disse que eles estão delirando se acham que eu vou fazer isso para apoiar meu ex-noivo traidor e minha prima maluca. Eles disseram que não posso deixar o ‘ressentimento tomar conta de mim’, mas eu desliguei o telefone na mesma hora”.

Agora, a jovem conta que está recebendo diversas ligações dos parentes a acusando de ser uma pessoa ruim por não ir ao casamento, mas isso só a faz se sentir ainda mais traída e desapontada ao ponto de precisar pedir a ajuda de outras pessoas para tentar entender como se sente. Para os usuários do Reddit, os sentimentos dela são proporcionais a sua história.

“Você não está errada em se sentir desta forma, mas sua família está agindo de uma maneira completamente ridícula! Eles deveriam ter dito que seu ex estava envolvido com sua prima quando souberam disso”, comentou uma pessoa.

“Diga a seus familiares que eles deveriam ser honestos com você e que por eles terem escondido essa informação, você reagiu desta forma. As coisas seriam diferentes se eles agissem diferente”, finalizou outra.