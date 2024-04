Vídeo: indignação por um motorista que passa por cima de um cachorro com seu caminhão

Um vídeo se tornou viral nas redes sociais, onde um motorista de caminhão de carga pesada conduz por uma rua do município de Mosquera. No meio da estrada, havia um cachorro descansando, o homem, ao ver o animal, continuou seu caminho passando por cima do cão.

Imediatamente, as pessoas que estavam perto do local não conseguiram reagir a tempo, no entanto, ajudaram o animal que ficou claramente ferido. De acordo com o que foi possível apurar, o motorista teve uma discussão com sua parceira e saiu furioso, sem se importar com o animal.

Alguns grupos animalistas pediram uma punição exemplar para o homem em questão.

“É uma exagero”: dono do cachorro é criticado

É cada vez mais comum os cidadãos levarem seus animais de estimação no transporte público. Isso foi demonstrado por um passageiro que entrou em um ônibus Transmilenio com seu cachorro. Embora isso seja bastante comum, o que chamou a atenção dos ocupantes do ônibus e das pessoas nas redes sociais foi que o homem colocou seu cachorro para ocupar um dos assentos do ônibus articulado.

"É um filhote muito inteligente", diz o passageiro que está gravando o vídeo. "Ele ocupou o espaço que pertencia ao seu dono. Bem rechonchudo, bem saboroso, bem educado", acrescentou o passageiro.

No entanto, vários usuários criticaram o dono do animal por colocá-lo ocupando um dos assentos do ônibus. "Isso é o cúmulo, respeitar os animais, o carinho e amor que as pessoas queiram dar a eles está bem, mas ocupar um assento de um transporte público me parece um exagero. Devemos pensar nos outros usuários que utilizam esses meios de transporte. Isso é maus-tratos aos animais", disse um cidadão.

Outras pessoas, por outro lado, fizeram comentários positivos sobre a cena. “Com um companheiro de viagem assim, eu aguento que ele se aninhe em mim para tirar uma soneca. Derreti de ternura”, disse outro usuário.