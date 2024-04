Magnata é condenada à morte por fraude de doze bilhões de dólares no Vietnã

Magnata condenado à morte por fraude de US$ 12 mil no Vietnã (EFE)

Trata-se de Truong My Lan, uma renomada magnata do setor imobiliário do Vietnã, que foi condenada à morte por sua participação no que foi chamado de maior caso de corrupção na história desse país.

A mulher estava à frente do conglomerado imobiliário Van Thinh Phat Holdings Group. A empresária foi considerada culpada por seu envolvimento em uma fraude financeira no valor de US$ 12,5 bilhões, que foram desviados.

A sentença foi emitida em 11 de abril pelo Tribunal de Ho Chin Minn, onde declararam Lan culpada de desviar fundos, suborno, violação de regulamentos bancários e má administração de fundos.

De acordo com uma investigação do Banco Comercial de Saigon (a maior instituição financeira do Vietnã), a mulher de 67 anos não ocupava nenhum cargo no banco e possuía apenas 4% das ações. No entanto, ela utilizou testas-de-ferro e colaboradores para adquirir de forma fraudulenta o controle de 91% das ações da instituição. Ela está presa desde 2022.

Em seguida, ele desviou grandes quantias de dinheiro através de cerca de 2.500 empréstimos concedidos a empresas fictícias por 10 anos (2012 e 2022). O valor desviado equivale a 3% do Produto Interno Bruto do Vietnã em 2022.

Por outro lado, um membro da família de Lan, a quem também confiscaram todas as suas propriedades, disse à agência Reuters que irão lutar para recorrer da sentença, pois os advogados sempre mantiveram a inocência da magnata perante o tribunal.

De acordo com o jornal Thanh Nien, um total de 84 indivíduos envolvidos no caso receberam sentenças que variam de liberdade condicional à prisão perpétua.