Aos 90 Anos, mulher desafia idade e volta à universidade em Pernambuco

No coração de Pernambuco, a inspiradora nonagenária Dorothi Lira da Silva, decidiu embarcar em uma nova aventura acadêmica aos 90 anos, iniciando sua sexta graduação em jornalismo. Nascida em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, a idosa passou a maior parte de sua vida se dedicando ao ensino da matemática, mas após sua aposentadoria, encontrou no ambiente acadêmico uma vigorosa fonte de energia e motivação.

Uma jornada sem fim

Com um histórico educacional já impressionante, incluindo diplomas em pedagogia, ensino religioso, ciências físicas e biológicas, além de matemática, Dorothi não vê barreiras na idade quando se trata de aprender e evoluir.

Ela relata que sua paixão pelo ambiente acadêmico e o desejo de estar sempre atualizada são suas principais motivações para voltar à universidade. Além disso, menciona que a ocupação mantém sua mente ativa e seu espírito jovem.

Na sala de aula, Dorothi não apenas absorve conhecimento, mas também oferece vasta experiência de vida, enriquecendo as discussões e o aprendizado dos colegas e professores.

Christiano de Souza, um dos professores, destaca como é enriquecedor ter a estudante experiente entre seus alunos, pois ela traz uma perspectiva prática e histórica para as aulas, compartilhando vivências que somente uma vida longa e bem vivida pode oferecer.

Os colegas de classe, na maioria jovens, veem em Dorothi uma fonte de inspiração e sabedoria. Rebeca Lamin, uma de suas colegas, expressa o quanto é especial tê-la por perto, destacando a riqueza que a experiência dela traz para o grupo. É uma oportunidade única de aprender não só sobre jornalismo, mas sobre a vida através dos olhos de alguém que já viveu tanto.

Com seis filhos, todos homens, que apoiam e admiram sua incansável busca pelo conhecimento, Dorothi Lira da Silva é um exemplo vivo de que nunca é tarde para perseguir novos sonhos e que a educação é uma jornada que não conhece fronteiras de idade.

Fonte: G1