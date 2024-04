Internauta é julgado por web após esconder casamento de anos de melhor amiga: “Babaca”

Após um internauta de gênero não especificado viralizar nas redes sociais, contando ter escondido seu casamento de anos da melhor amiga, recebeu uma enxurrada de críticas. Por meio do usuário u/player2-go no Reddit, ele afirmou ter sido uma escolha por privacidade.

“Estávamos juntos há cinco anos e esse casamento foi mais uma formalidade para nós do que uma celebração”, contou ele na rede social.

Ao comentar com sua amiga casualmente sobre seu casamento nunca dito antes, ela se sentiu traída por descobrir daquela forma e questionou a amizade.

“Apenas queríamos que o dia fosse apenas sobre nós. Ninguém foi convidado. Também tentei explicar que não tinha contado a ela sobre isso durante todos esses anos porque nunca foi um grande problema para mim ou algo que eu achasse que precisava ser anunciado”, desabafou na rede social.

Críticas na web

Após o relato ganhar o olhar dos internautas, o autor do relato recebeu uma enxurrada de críticas pela omissão do casamento à sua melhor amiga.

“Babaca. É perfeitamente normal sumir e não convidar ninguém [para o casamento]. Sua escolha. É perfeitamente normal que você queira manter essas informações para si e não compartilhá-las com ninguém. Sua escolha”, escreveu um usuário da rede social, com mais de sete mil votos no comentário até o momento. “Ao fazer essa escolha, entretanto, você aceita que excluiu todos os seus entes queridos de um aspecto da sua vida.”

“Você está tentando misturar ‘privacidade’ com ‘não é grande coisa para mim’. Isso é uma mentira. Você não teria mantido isso em segredo todos esses anos se a privacidade não fosse um grande problema”, continuou. “Então, mencionar isso casualmente em uma conversa, sem tato, sem preparação e sem consideração de como alguém que se preocupa com você se sentiria? É claro que ela se sente magoada e excluída!”

A fim de embarcar na observação, outro internauta deixou seu parecer: “Normalmente assumo a posição de ‘ninguém tem o direito de saber os detalhes da sua vida’, mas o casamento é literalmente um contrato social”, iniciou.

“O objetivo disso é dizer ao mundo que você se comprometeu com uma pessoa, então qual é o sentido de manter isso em segredo? Não há problema em sumir, pois algumas pessoas desejam casamentos íntimos, mas fugir não significa que você esconda o fato de que se casou de seus amigos e familiares”, completou.