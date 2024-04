Internauta esconde casamento de anos de melhor amiga: “Ela se sentiu traída”

Uma internauta, de gênero não especificado, contou ter escondido de sua melhor amiga estar casado há anos. Ao descobrir a informação, a mulher se sentiu traída e a amizade da dupla foi abalada. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/player2-go.

“Há 4 anos fugi com minha companhia e me casei sem ninguém presente. Somos muito reservados e não contamos a ninguém. Estávamos juntos há cinco anos e esse casamento foi mais uma formalidade para nós do que uma celebração”, iniciou o texto na rede social.

“Recentemente, minha melhor amiga (Meredith) e eu estávamos conversando sobre casamento, foi quando mencionei casualmente estar casado há anos. Isso pegou Meredith completamente desprevenida e a ofendeu totalmente por eu ter escondido essa informação dela. Se sentiu traída e questionou nossa amizade”, continuou.

Durante o conflito da dupla, o internauta tentou explicar o porquê de não ter contado estar comprometido há anos. De acordo com ele, não houve exclusão proposital de sua amiga, pois desejava ter um casamento íntimo.

“Apenas queríamos que o dia fosse apenas sobre nós. Ninguém foi convidado. Também tentei explicar que não tinha contado a ela sobre isso durante todos esses anos porque nunca foi um grande problema para mim ou algo que eu achasse que precisava ser anunciado”, desabafou.

Segundo o relato, Meredith já conhecia a pessoa com quem o internauta havia se casado antes mesmo da união oficial da dupla. O usuário da rede social ainda afirmou que os dois sempre foram amigos muito íntimos.

“Acredito que ela esteja magoada por eu nunca ter contado a ela que era casado em todos os anos que somos amigos”, finalizou o relato na rede social.