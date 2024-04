Homem decide recusar presente de sua melhor amiga em aniversário: ‘Fiquei surpreso’

Um jovem, de 20 anos de idade, revelou ter recusado o presente de aniversário de sua amiga da mesma idade, Jéssica, com quem tem amizade desde os 13 anos. No Reddit, o rapaz contou suas motivações.

“No mês passado, finalmente disse à Jéssica que estou apaixonado por ela há anos. Ela me decepcionou gentilmente e me disse que começou a namorar outra pessoa. Fiquei com o coração partido, mas continuei seu amigo”, disse ele, por meio do usuário u/Maximum_Yogurt_2073.

“Ontem foi meu aniversário. Ela me deu um frasco de colônia Hugo Boss. O primeiro frasco de colônia que alguém me comprou; Eu só uso desodorante. Fiquei bastante surpreso ao ver o que ela comprou para mim como presente”, continuou o texto na rede social.

Surpreso com o item, ele questionou sua amiga do porquê gastou tanto, já que estão acostumados a entregar presentes mais simples em seus respectivos aniversários.

Presente negado

Em resposta ao amigo, Jéssica contou ter se sentido mal em partir seu coração e pensou que poderia compensar lhe dando algo mais legal no aniversário recente.

“Eu disse a ela que não me sinto confortável em aceitar um presente caro (um que não posso pagar), que não quero que o dinheiro dela esteja envolvido no que temos (os pais dela são ricos) e que não preciso de presentes caros para superá-la”, desabafou.

“Ela parecia magoada. Minha mãe também me contou, dizendo que eu deveria ter aceitado o presente, já que é um gesto simpático da parte dela e Jéssica poderia pagar o presente”, completou.

Conflito resolvido

Em uma atualização no texto, o jovem revelou ter enviado uma mensagem à sua amiga sobre o ocorrido.

“Lamento ter me recusado a aceitar o seu presente. Agradeço a ideia, mas simplesmente não me sinto confortável em aceitar isso de você, quando custa muito mais do que qualquer outra coisa que já ganhei em meus aniversários. Especialmente quando é por culpa, quando você não precisa se sentir culpado”, escreveu.

Em resposta, Jéssica reconheceu esquecer sua situação financeira em determinados momentos e pediu para o amigo aceitar o presente, a fim de fazê-la se sentir melhor. “Então agradeci e disse que aceitaria a colônia”, finalizou.

