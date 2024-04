O motivo que levou uma freira a guardar o corpo de uma amiga religiosa em sua casa por um ano

Como “um pacto de amizade”. Esse teria sido o motivo que levou uma freira de 80 anos da comuna de Ñuñoa no Chile, identificada como Lorena Ramírez Becerra, a esconder durante um ano o corpo de sua amiga de 60 anos, em sua casa. Os restos foram encontrados em via pública, na rua Las Talaveras, levando a crer que se tratava de um homicídio de crime organizado.

No entanto, após a investigação da PDI e a exclusão de lesões atribuíveis a terceiros, descobriu-se que os restos retirados de uma mala de uma casa na rua Los Jardines pertenciam a uma das freiras.

Isso levou a tomar declarações das freiras que residiam no prédio, que confessaram que não quiseram enterrar o corpo de sua amiga de hábito "por pena".

“Aqui há um pacto. Esta senhora faz um pacto com esta pessoa que faleceu há um ano e a mantém no local por causa do carinho que tinha por ela, dentro desta mala. Elas mantinham uma amizade e ela expressa que tinha muito carinho por ela e havia um compromisso entre as duas, de que nenhuma iria denunciar a outra. Nem iriam fazer inscrição,” disse o Subprefeito da PDI, Juan Fonseca, sobre a confissão feita pela religiosa de 80 anos.

"Nós entendemos que em algum momento de consciência, ela percebe que sua amiga está em uma mala e quer dar-lhe um sepultamento. Esse é o motivo que ela indica para deixá-la em local público."

A hipótese do promotor

O promotor Francisco Lamas apresentou outra hipótese sobre por que a mala foi retirada da casa e deixada duas quadras adiante.

Segundo a informação, a mulher teria morrido em uma residência localizada em Suarez Mujica e “após o falecimento, meses depois, em uma data que não especificamos, ela foi transferida em uma mala para a residência atual e o corpo foi guardado em um depósito interno. Esse corpo permaneceu lá por vários meses”.

O que o promotor indica como uma “explicação lógica” para remover o corpo foi porque “a filha desta senhora voltou a viver nesta residência algumas semanas atrás. Então, é muito provável que ela, ao descobrir esta mala com o corpo”, o removeu para a via pública às 7 da manhã da última segunda-feira.