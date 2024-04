Mulher na Flórida dispara AR-15 contra carros durante o eclipse

Enquanto milhões de pessoas estavam na expectativa do fenômeno astronômico que ocorreu na última segunda-feira, uma mulher na Flórida decidiu causar caos abrindo fogo várias vezes contra veículos, alegando que Deus a havia ordenado a realizar um tiroteio por causa do eclipse solar.

Nesta segunda-feira, 8 de abril, o mundo inteiro parou por alguns instantes diante da maravilha de um eclipse solar total que pôde ser melhor apreciado em áreas dos Estados Unidos, México e Canadá.

Quem é a mulher que disparou contra os carros durante o eclipse na Flórida?

Trata-se de Taylon Nichelle Celestine, de 22 anos, que disparou várias vezes com um rifle AR-15 contra dois veículos que passavam, ferindo um motorista no braço.

Quando foi detida, a mulher alegou que Deus tinha ordenado que ela realizasse um tiroteio devido ao eclipse solar.

Meios de comunicação como AP e EFE também relataram que a mulher saiu de seu hotel na Flórida e informou aos funcionários do local sobre o que faria. Posteriormente, "atirou em dois motoristas que estavam na rodovia interestadual 10 na segunda-feira antes de ser presa e acusada de tentativa de homicídio", informou a Patrulha Rodoviária da Flórida.

Celestine, que é residente da Geórgia, entrou na autoestrada cerca de 180 quilômetros da fronteira com o Alabama, na região noroeste da Flórida, e seguiu para o oeste. Depois de ferir a primeira pessoa, atirou em outro veículo e acertou o motorista no pescoço, que teve que ser levado ao hospital após o ataque.

Os agentes detiveram a mulher depois de ela dirigir cerca de 26 quilômetros e encontraram um rifle AR-15 e uma pistola calibre 9 mm com ela.

Celestine foi detida e fichada na prisão do condado de Holmes e agora enfrenta acusações de tentativa de homicídio, agressão agravada com arma mortal e uso indevido de arma de fogo. No entanto, a Patrulha Rodoviária da Flórida não divulgou detalhes sobre a fiança ou representação legal de Celestine.