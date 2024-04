Metódico e silencioso: o abusador em série que semeou medo

Durante 2019 em Cali, na Colômbia, vários casos de mulheres que foram vítimas de abusos sexuais por parte de um sujeito que operava metodicamente e atacava as suas vítimas enquanto estavam sozinhas em casa vieram à tona. As autoridades começaram a investigar este sujeito pois, ao contrário de outros agressores, ele fazia as vítimas tomarem banho, usava preservativo e limpava os locais onde as atacava.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Séptimo Día, a forma como esse sujeito operava era entrando na casa da vítima sob o pretexto de pegar um copo d’água, depois apontava uma arma para as mulheres, as agredia e, uma vez concluída a violação, fazia as mulheres tomarem banho, limpava suas impressões digitais e recolhia os fluidos que restavam para evitar ser identificado.

Até o final de agosto de 2019, o homem já tinha quatro casos de estupro com o mesmo modus operandi, o que chamou a atenção das autoridades que estavam desesperadas para encontrar provas que permitissem identificar o agressor. É importante destacar que, em todos os casos denunciados, as vítimas, com suas descrições, coincidiam com as características físicas do agressor.

Quem era conhecido como 'El Pulcro'?

De acordo com a reportagem, o indivíduo foi identificado como Jader Ocampo Loaiza. No entanto, enquanto as autoridades tentavam capturá-lo, o sujeito continuava agindo.

As denúncias continuavam aparecendo e as vítimas continuavam contando que inicialmente ele pedia um copo de água e depois as ameaçava com a arma de fogo. Inclusive, em um dos relatos obtidos pelo jornalista da Caracol TV, uma das mulheres contou que ele levou suas roupas, depois de se limpar com elas para não deixar rastros.

Quando o sujeito já tinha sofrido cerca de 9 ataques, as autoridades obtiveram as primeiras imagens do agressor graças a uma câmera de segurança instalada na rua. Nelas, o sujeito foi visto entrando em um táxi após um ataque. O motorista do veículo inicialmente não queria se envolver na investigação, mas posteriormente revelou o nome completo do agressor, o que levou as autoridades a iniciarem uma busca minuciosa pelo sujeito em toda a cidade.

Como capturaram o apelido ‘El Pulcro’?

De acordo com a narrativa das autoridades no Séptimo Día, uma vez que identificaram o sujeito, iniciaram a busca por ele no norte de Cali. Foi possível localizar o sujeito, que, quando foi capturado, pediu desculpas às vítimas durante seu julgamento. No local, estavam presentes as 13 vítimas, várias delas menores de idade.

Anteriormente, ele havia estado na prisão também por abuso sexual. Uma vez livre, ele saiu para continuar cometendo ataques e desta vez com mais frequência.