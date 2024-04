Descoberta rede de abuso infantil camuflada como academia de dança

A Polícia de Antioquia na Colômbia informou nas últimas horas que, depois de uma operação na cidade de Rionegro, a leste de Medellín, onde foi descoberto que uma academia de dança era a fachada de uma rede de abuso sexual que recrutava meninas entre 9 e 16 anos desde 2016. Durante a intervenção, foram presos dois homens, de 32 e 23 anos, por crimes sexuais.

De acordo com a pesquisa, foi possível determinar que a falsa academia de dança era uma fachada usada por criminosos que se passavam por instrutores para atrair as meninas.

Academia de dança era fachada de rede de abuso sexual

"Após as menores aprenderem essa arte, elas ganhavam a confiança das vítimas. Aproveitando sua imaturidade psicológica, elas as enganavam, intimidavam e abusavam sexualmente, afirmou em um comunicado do Departamento de Polícia de Antioquia."

Durante o tempo de investigação, os agentes conseguiram recolher provas suficientes e emitir ordens judiciais para proceder à captura desses indivíduos para que respondam pelos crimes de estupro agravado, estupro de menor de 14 anos e ato sexual violento com menor de 14 anos.

"É lamentável ter que informar sobre o acesso carnal violento contra menores de 14 anos, neste caso mulheres, supostamente por parte de pessoas que tinham uma posição dominante, sendo instrutores de uma academia de dança localizada no leste, para onde as pessoas voluntariamente iam em grupos de 30 ou 40 crianças, pagando uma mensalidade", disse o comandante da Polícia de Antioquia, coronel Carlos Andrés Martínez Romero.

O comandante destacou que a investigação começou quando “uma das mães encontrou um celular de alta qualidade com sua filha e não conseguia explicar como ela poderia tê-lo, assim despertando suspeitas nela e nos levando a um processo com a Procuradoria Geral que resultou na prisão de duas pessoas que estavam abusando de menores de idade”.

Agora a investigação está focada em determinar se há mais vítimas envolvidas neste caso aberrante. O apelo é para que qualquer pessoa que tenha sido afetada por esta rede denuncie e contribua para esclarecer os fatos.