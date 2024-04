Condutor atropelou mulher e matou a tiros seu pai por reclamar

Um novo ato de violência manchou as ruas de Bogotá, na Colômbia, onde um homem foi morto a tiros por um criminoso que o teria ameaçado de morte após ele ter feito uma reclamação por estarem envolvidos em um acidente de trânsito.

De acordo com testemunhas, o suposto assassino estava dirigindo uma motocicleta quando perdeu o controle e atropelou uma mulher que ficou com ferimentos leves. No momento do acidente, a mulher estava compartilhando com seus familiares em via pública, por isso, quando isso aconteceu, seu pai, Carlos Cutiva, reclamou com o motorista.

A resposta do homem foi começar uma discussão com o pai da jovem e, no meio da briga, ameaçou-o de morte e foi embora, para minutos depois voltar ao local acompanhado de outra pessoa ao estabelecimento comercial e sem dizer mais nada, atirou nele, que morreu devido à gravidade dos ferimentos.

“Diante deste homicídio, temos um homem de 52 anos que recebe vários tiros. No momento em que os fatos ocorrem, ele é levado de táxi a um centro de saúde, onde infelizmente morre devido aos ferimentos”, informou polícia local. O oficial afirmou que estão procurando o paradeiro do suposto assassino.