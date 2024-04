Cão é amarrado em uma varanda dia e noite segundo denúncias

Através das redes sociais, ficou conhecido o caso de um cachorrinho que está amarrado em uma varanda dia e noite. O constante choro alertou os vizinhos que conseguiram evidenciar o estado em que o cãozinho permanece e que ele deve suportar o calor e o frio sem poder sair desse pequeno espaço em uma residência localizada no bairro Robledo Kennedy de Medellín.

Nas imagens, vemos que o cachorrinho está amarrado com uma corda a uma parede e só tem a possibilidade de se mover em um espaço muito pequeno. A única coisa boa da situação é que ele tem um teto, no entanto, isso não impede que ele sinta o intenso calor do dia e o frio das madrugadas.

Denunciam cachorro amarrado em uma varanda

Através do X antigamente Twitter, a denúncia do estado do cachorro foi conhecida através da conta oficial de Denúncias Antioquia, onde os habitantes de Medellín na Colômbia e do departamento enviam seus relatos.

"Olá, bom dia, envio evidências de um cachorrinho que está sendo exposto ao frio e à água, sou testemunha de que ele está amarrado desde o dia 04 de abril de manhã até hoje, 05 de abril, durante toda a madrugada o cachorrinho ficou na varanda exposto ao frio de Medellín", diz a denúncia.

Imediatamente, os utilizadores da internet manifestaram-se dizendo: “por que não fazemos uma chamada coletiva para o 123, proteção dos animais, e que termine num final feliz, dar RT não ajuda, quem se anima se muitos ligarmos, então é melhor resultado”, “Que as entidades responsáveis se pronunciem sobre este abuso. Isto não pode ficar apenas em fotos e vídeos”, “Que frustração ver esse anjinho nessas condições” e “Senhores da proteção animal de Medellín, precisamos que apoiem esta denúncia resgatando o orelhudo, que se encontra em más condições, agradecemos usar todo o protocolo para este caso, ficamos atentos, obrigado pelo seu compromisso”.