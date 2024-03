Vídeo mostra ladrões roubando carro e batendo segundos depois

Uma série de eventos violentos abalaram a tarde de sábado no Chile, depois que uma mãe e seu filho foram vítimas de um arrastão. Elas foram interceptadas por outro veículo com uma ordem de roubo, do qual desceu um grupo de quatro adolescentes, um deles portando uma arma de fogo.

Após intimidar a mãe e seu filho, que conseguiram escapar para se proteger, os criminosos tomaram posse do veículo e partiram. No entanto, seu plano foi abruptamente interrompido.

Câmeras de segurança

De acordo com as imagens captadas por uma câmera de segurança, ao entrar na avenida principal, o carro dos criminosos foi violentamente atingido por um ônibus. Posteriormente, devido ao impacto, colidiram com outro carro.

O carro roubado, devido ao impacto, foi deslocado para o outro lado da rua. Em seguida, os assaltantes abandonaram o veículo em uma tentativa de escapar.

Apesar dos seus esforços para fugir, a polícia conseguiu deter os quatro menores de idade envolvidos no assalto. Durante a intervenção, foi apreendida uma arma adaptada para disparar, além de recuperar os dois veículos roubados.

A rápida e eficaz atuação das autoridades permitiu pôr fim à perigosa situação, proporcionando segurança e tranquilidade aos habitantes.