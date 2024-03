Supermercado no Equador é fechado por ter baratas entre a comida

Baratas no supermercado X

Nas redes sociais, um vídeo denunciando a presença de baratas em um supermercado de Guayaquil se tornou viral. Nas imagens, é possível ver os animais nas instalações onde os sucos e polpas de frutas são armazenados, no caixa e até mesmo nas carnes.

Diante da denúncia, a Agência Nacional de Regulação, Controle e Vigilância Sanitária (Arcsa) informou que o estabelecimento foi fechado devido à presença de pragas. “Diante de relatos de irregularidades sanitárias em uma cadeia de supermercados do país, realizamos uma operação nacional para revisar seus estabelecimentos, conseguindo detectar a presença de pragas em um deles”, escreveu a instituição em sua conta de X.

No vídeo, os insetos são vistos até mesmo nos frigoríficos onde a carne é armazenada. Pedro Vera, diretor técnico de Controle Pós-Comercialização da Arcsa, informou que, após a denúncia, eles ativaram imediatamente os controles e identificaram que o estabelecimento não estava em conformidade com as condições higiênico-sanitárias.

O Diretor Executivo da Arcsa, Daniel Sánchez, interveio na conferência Equador-Canadá, onde fez um balanço dos controles realizados até agora em 2024. Foram controlados um total de 5193 produtos de uso e consumo humano (alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outros) e isso representa um aumento significativo na ação sanitária em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"Apenas entre janeiro e março deste ano, detectamos e apreendemos mais de 2 milhões de produtos irregulares, falsificados, vencidos ou contrabandeados, em operações realizadas pela Arcsa e em conjunto com autoridades como a Polícia Nacional, a Alfândega do Equador, o Ministério Público, o SRI, entre outros", afirmou Sánchez.

Da mesma forma, o Diretor expôs o processo de otimização de serviços e simplificação de procedimentos da instituição para facilitar a obtenção de certificações, como a Notificação Sanitária de alimentos processados, um requisito obrigatório para a comercialização desses produtos no país e também para a sua exportação.