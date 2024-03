Noiva é criticada por não usar o vestido feito pela enteada de seu pai

Uma noiva decidiu pedir ajuda no Reddit depois de se envolver em uma confusão com o pai, a madrasta e a filha dela. Segundo a jovem, tudo começou por conta da escolha de seu vestido de noiva.

Sem se identificar, a mulher explica que se casou há 2 semanas e que grande parte do casamento foi pago pelo marido. Seu pai, por outro lado, arcou com os valores de algumas coisas, mas nada comparado ao investimento feito por seu marido. Acontece que a enteada de seu pai, a qual ela chama de Zoe, acabou de se formar na faculdade de moda e está tentando iniciar sua carreira como estilista de vestidos para noivas. Ela se ofereceu para fazer o vestido da mulher como um presente e uma forma de criar portfólio e, apesar de algumas ressalvas, acabou conquistando a permissão da noiva.

“Ela é boa no que faz, mas durante nossos encontros eu percebi que nossas ideias de vestido eram bem diferentes. Conseguimos concordar em um modelo e seguimos com ele. Zoe ficou de me atualizar sobre os progressos, mas ela nunca fez isso”.

“Faltando 1 mês para o casamento ela me avisou que o vestido estava pronto e, quando o recebi, ele era completamente diferente do que nós combinamos. O vestido era no design que ela queria fazer, com a cor que ela queria fazer e três tamanhos maior do que as minhas medidas. Apesar de ser algo que poderia ser modificado, eu não queria usar aquele vestido no dia do meu casamento”, explica.

Ela comprou uma briga

Magoada, a noiva foi com as madrinhas até uma loja de noivas e conseguiu entrar um vestido a tempo que não precisaria de muitas alterações. Tentando ser justa com a enteada de seu pai, ela ligou para a jovem e explicou que o vestido era adorável, mas que não usaria ele em seu casamento porque era completamente diferente do que elas tinham acordado.

“Eu me ofereci para pagar pelo trabalho dela, mas ela se recusou a aceitar. Então, no dia do meu casamento, eu usei o vestido que eu comprei e durante todo tempo Zoe parecia prestes a chorar. Meu pai e a namorada dele também ficaram me dando olhares tortos e durante a recepção nem sequer falaram comigo além de saírem muito cedo”.

“Mais tarde meu pai e a namorada me ligaram e me acusaram de ter destratado a filha dela. Disseram que foi o primeiro vestido de noiva feito por ela e que ela estava ansiosa para me ver usando ele. Eles falaram que eu a insultei ao não usar o vestido que ela fez com tanto carinho e esforço. Ainda tentei explicar a eles os motivos pelos quais não usei o vestido e eles disseram que eu deveria ter usado mesmo se gostar. Meu marido e minha irmã mais nova estão ao meu lado, mas continuo me sentindo culpada”.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada uma vez que a enteada de seu pai não respeitou suas vontades de noiva.

“Ela não respeitou as coisas que você disse que queria no seu vestido de noiva. Como estilista, ela precisa aprender a ouvir seus clientes”, comentou uma pessoa.

“Desculpe, mas me parece que você foi feita de besta nessa história. Ela sabia que você não ia usar o vestido e ainda assim armou uma cena”, criticou outra.