Ela é a modelo que sobreviveu a operações onde oito órgãos foram removidos

Uma ex-modelo falou sobre ter que remover oito tumores em uma “mãe de todas as cirurgias horrível”. Até a primavera passada, Faye Louise, uma modelo de 38 anos de Horsham, estava levando sua vida diária normalmente quando começou a ter dores e inchaço no estômago. Depois de inicialmente atribuir isso ao seu período, ela visitou um médico de família, onde lhe perguntaram se ela já tinha tido apendicite e, depois de dizer que não, enviaram Faye para fazer uma ultrassonografia.

Quando chegaram os resultados da exploração, revelaram que tinha um cisto de 17 cm no ovário esquerdo e que precisaria de cirurgia para tentar removê-lo. Também confirmaram que podiam ver um pouco de inchaço no apêndice, então também tentariam removê-lo.

Mas no dia seguinte, após o que Faye pensou ser uma operação de rotina, sua vida deu uma reviravolta. Ela disse ao Brighton Argus: "O dia seguinte mudou minha vida para sempre. Ouvi a palavra temida C. O cirurgião explicou que tinham removido o cisto e que estava cheio de líquido, mas que era apenas um cisto normal. Mas ela disse que teve que deixar o apêndice dentro.

Recomendados

Tendo sido encontrado câncer em seu apêndice, os médicos disseram que ele havia estado lá por um tempo e o deixaram lá para evitar que células danosas se espalhassem para os órgãos próximos. Agora ele teria que suportar uma espera ansiosa de cinco semanas para ver o que aconteceria a seguir.

Mas quando as cinco semanas chegaram ao fim, seu tumor havia se espalhado e desenvolvido uma forma muito rara de câncer potencialmente mortal chamado pseudomixoma peritoneal (PMP). Faye então recebeu a notícia de que precisaria de uma cirurgia conhecida como "a mãe de todas as cirurgias", na qual seu apêndice, parte do fígado, baço, vesícula biliar, histerectomia completa, ressecção intestinal, raspagem do diafragma, raspagem da pelve, e remoção do epiplón maior e menor seriam realizadas.