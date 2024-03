Quais são as profissões mais infiéis onde as mulheres trabalham?

Infidelidade, refere-se à quebra do compromisso ou exclusividade estabelecida por um casal em um relacionamento, este é um termo e situação que existe desde tempos lendários e que prevalece como uma das principais causas de separação em relacionamentos, embora certamente não seja a única.

Existe uma longa lista de fatores que têm sido associados como desencadeantes na hora de pecar e olhar para o outro lado, há aqueles que atribuem que o trabalho pode influenciar nessa tomada de decisão, pois o trabalho ocupa uma grande parte do tempo para muitos, sem mencionar aqueles que chegam a estender até mesmo suas jornadas, tornando seu emprego quase um segundo lar.

Por esta razão, decidimos trazer um top das três profissões mais comuns, onde, de acordo com a advogada Kate Simonds, do escritório Simonds Law Group, as mulheres infiéis trabalham. Este post publicado pela advogada do escritório americano gerou controvérsia nas redes sociais, levando mais de um internauta a sair em defesa.

Recomendados

A especialista em divórcios expôs que, de acordo com sua experiência, as profissões em que as mulheres mais infiéis trabalham são: enfermeiras, criadoras de conteúdo e comissárias de bordo.

Após isso, não faltou quem perguntasse qual seria a profissão dos homens mais infiéis, sendo a resposta: pilotos, militares ou policiais, bartender e bombeiros.

Reação nas redes

Alguns dos comentários são: “Onde as enfermeiras têm tempo para serem infiéis? / Sua esposa, aeromoça, está te traindo neste momento / Não se esqueça das advogadas! / Alguém explique as aeromoças, por favor / Basicamente, mulheres que estão sempre ausentes. Quem diria? / As enfermeiras estão em todas as listas hahaha”