Noiva toma decisão polêmica e decide não convidar os pais para seu casamento

Uma noiva buscou por apoio no Reddit após decidir não convidar os pais para seu casamento. Segundo ela, a atitude e vontade da mãe e do pai em querer participar da ocasião reflete mais um desejo deles do que uma verdadeira vontade de viver este momento ao lado dela.

Sem se identificar, a noiva explica que nunca teve um bom relacionamento com seus pais, chegando a descrever a relação entre eles como sendo algo abusivo. Em meio a mentiras e abusos diversos, ela optou por diminuir o contato com os pais e até mesmo os proibiu de ficarem lado a lado com a neta depois que os dois defenderam seu ex-companheiro mesmo sabendo de diversos abusos cometidos por ele.

“Eu fico enojada em saber que meus pais têm um relacionamento amigável com o meu abusador e também pelos anos de mentiras e histórias que eles inventaram sobre mim para outras pessoas e familiares”.

Recomendados

“Tentei resolver isso várias vezes, mas apesar de admitir suas atitudes, minha mãe diz não ter qualquer arrependimento em relação ao que fez comigo e me acusa de manter ela e meu pai distantes. Eu cheguei a ter que cortar o contato com alguns familiares que dão razão a tudo que eles fizeram e isso foi difícil para mim”, explica.

Ela ficou noiva!

Apesar de toda situação delicada, a mulher explica que ficou feliz e emocionada depois que seu namorado a pediu em casamento. Ele chegou a preparar uma surpresa que envolveu alguns familiares próximos a ela e que não ficaram ao lado de seus pais diante de toda a confusão. Ela também soube que o companheiro respeitou sua decisão e não convidou ou comentou com seus pais sobre a surpresa e o pedido de casamento.

“Eles ficaram sabendo pelos familiares que foram convidados e isso, meu casamento, sempre foi o sonho de princesa da minha mãe. Ela quer se envolver em tudo porque eu sou sua única filha biológica e porque meu pai nunca teve a chance de levar suas outras filhas ao altar”.

“Isso está me estressando e eu estou voltando a ter sintomas de estresse pós-traumático. Eu não gosto da presença deles e queria ter um dia especial e feliz no meu casamento. Eu sei que eles deveriam ter a oportunidade de me levar ao altar e de serem ‘os pais da noiva’, mas eu não sei o que quero fazer. Meus primos dizem que se eu optar por não os convidar eu vou quebrar a família para sempre, outros disseram que nós devemos fazer um casamento só nós dois, mas esse casamento também é meu sonho e eu venho guardando dinheiro para ele há anos”.

Para os usuários do Reddit, ela não estaria errada ao se recusar a convidar os pais para o casamento. Seria apenas uma consequência para os atos deles.

“Sua mãe parece ser narcisista e seu pai segue na mesma linha. Eu passei por algo similar com minha irmã, que acabou convidando nossa mãe e se arrependendo”, comentou uma pessoa.

“Você não quer que seu casamento se torne uma confusão, então não convide seus pais”, finalizou outra.