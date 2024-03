Encontrado diário de ex-youtuber conhecida onde ela narrava as atrocidades cometidas contra seus filhos

Uma influenciadora e youtuber reconhecida por dar conselhos aos pais, Ruby Franke, foi condenada a 30 anos de prisão em dezembro de 2023, quando se declarou culpada de múltiplas acusações de abuso infantil. No entanto, ela está enfrentando uma nova sentença severa, pois a polícia descobriu evidências chocantes em sua casa.

No ano passado, agentes policiais entraram na casa da youtuber e encontraram dois menores com sinais evidentes de desnutrição e sinais de violência que indicavam possível amordaçamento. Também foi revelado que uma criança teve que ser hospitalizada devido às suas profundas lacerações e desnutrição.

Recentemente foi revelado que Franke tinha um diário onde anotava tudo o que fazia com seus filhos, mostrando que os privava de água, comida e também raspava suas cabeças.

Recomendados

Nas audiências, os promotores revelaram todo o abuso perpetrado aos seus seis filhos. No passado 10 de julho de 2023, no aniversário de um dos seus filhos, a mulher comparou-o a uma "serpente", indicando que se sentia desapontada e que sentia desprezo por ele.

No dia 11 de julho, no diário, Frankie escreveu sobre como empurrou outro de seus filhos para a piscina, tampando sua boca e nariz com a mão, indicando que era para "ajudá-lo" quando estava tentando afogá-lo. Também chamou sua outra filha de "manipuladora" e a obrigou a permanecer debaixo da chuva por duas horas.

A outro de seus filhos ele forçou a se expor ao sol com um atiçador. Cortou o cabelo de sua filha e a molhou com água em uma “pia de cachorro”.

No diário também se lê que a mulher dizia que seus filhos eram "engendros de Satanás".

Nas audiências, as autoridades compartilharam imagens que mostram as crianças totalmente exaustas, cobertas de cortes, hematomas e cicatrizes. Além disso, elas estão envoltas em fita adesiva e com feridas infectadas.

Ruby Franke tinha uma comunidade de 2,3 milhões de seguidores no YouTube chamada '8 Passengers', onde apresentava seu marido Kevin e seus 6 filhos. O canal já foi eliminado.

A youtuber foi condenada a quatro penas de prisão consecutivas entre 1 e 15 anos pelo crime de abuso infantil agravado. Sua parceira, Jodi Hildebrandt, também foi condenada à mesma pena de prisão.