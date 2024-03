DJ motiva crianças com câncer através da música

Dentro dos corredores de um hospital nos Estados Unidos, a música tem se tornado uma ferramenta poderosa para encorajar jovens pacientes em sua batalha contra o câncer, graças à iniciativa de Nick Dircz, mais conhecido como DJ Mad Mardigan.

Através de um projeto especial, ele traz sessões de música diretamente para o M Health Fairview Masonic Children’s Hospital, colaborando com Braxton Battaglia, um jovem de 13 anos que venceu o câncer.

Juntos, eles têm diferenças feitas significativamente na vida das crianças internadas, proporcionando momentos de alegria e diversão em meio a desafios tão difíceis.

Recomendados

Transformando tratamentos com melodias

A música, por natureza, tem o dom de elevar o espírito e revitalizar esperanças, uma verdade que se manifesta vividamente através das sessões do DJ Mad Mardigan no hospital.

Foto: CBS News

Seu envolvimento pessoal com o local vem de longa data, tendo ele mesmo experienciado a atmosfera do hospital quando sua primogênita nasceu prematuramente e sua mãe contribuiu confeccionando cobertores para outros pacientes. O projeto ganhou impulso com a colaboração de Braxton, que sugeria a ideia de levar música ao ambiente hospitalar para tornar a estadia das crianças mais amena e divertida.

Essas sessões musicais mensais, além de serem um deleite para as crianças, também incluem momentos educativos onde Mad ensina os jovens pacientes a operar equipamentos de DJ, oferecendo-lhes uma nova habilidade e um escape criativo.

Brita Johnson, uma funcionária do hospital, compartilha histórias emocionantes de como a música motivou pacientes retraídos a saírem de seus quartos pela primeira vez em semanas, evidenciando o impacto transformador desses eventos.

Fonte: CBS News