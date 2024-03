Pai e filha de 5 anos intoxicados após comerem cereais com insetos

Um incidente alarmante foi reportado por uma família em Santiago, onde um pai e sua filha menor de 5 anos foram intoxicados depois de consumir um cereal no qual foram encontrados besouros vivos.

Depois de consumirem os cereais, tanto o homem quanto a menina começaram a sentir desconforto estomacal. Foi então que a esposa do homem inspecionou o produto e descobriu a presença de insetos em seu interior.

O pai afetado relatou à imprensa que sua filha havia consumido os cereais na sexta-feira e no sábado, enquanto ele só os consumiu no sábado. No entanto, ao perceberem que ambos ficaram doentes, eles revisaram o produto e encontraram os besouros, conforme relatado pela ADN.

Resposta insatisfatória

Depois de vários dias com problemas estomacais, o homem teve que consultar um gastroenterologista, que receitou medicamentos e solicitou uma série de exames para avaliar a gravidade da intoxicação e descartar outras doenças relacionadas à ingestão dos cereais contaminados.

O pai afetado expressou sua preocupação com a saúde, especialmente das crianças, ao consumir alimentos contaminados com insetos vivos.

Em relação ao supermercado onde os cereais foram adquiridos, a pessoa afetada comunicou que foi até lá e informou o ocorrido, porém não houve preocupação com o caso.

O incidente gerou alarme na comunidade, destacando a importância da qualidade e segurança alimentar na cadeia de fornecimento de produtos alimentícios.