Padrasto exige que o enteado divida sua herança com seus filhos e o acusa de ser egoísta

Um jovem de 17 anos está sofrendo por antecipação ao precisar lidar com a herança deixada por seu pai, na qual só poderá mexer aos 19 anos. Segundo ele, que desabafou no Reddit, tanto sua mãe quanto seu padrasto estão exigindo que ele divida o dinheiro com seus irmãos adotivos.

Sem se identificar, o jovem conta que algumas semanas atrás ficou sabendo que era o único herdeiro de seu pai na altura em que o homem faleceu devido a um câncer. Por conta disso, ele acabou recebendo uma enorme quantia em direito a qual poderá ter acesso ao completar 19 anos. No entanto, em pouco tempo essa descoberta se transformou em motivo de briga, já que sua mãe e o marido dela insistem que ele divida o valor igualmente entre seus “irmãos”.

“Quando minha mãe descobriu sobre o dinheiro, isso se tornou um tópico sensível entre nós. Eu não posso encostar no valor até meus 19 anos, então tenho tempo para lidar com toda essa descoberta, mas agora minha mãe e meu padrasto querem que eu divida o dinheiro com os filhos dele. É um valor que dá para pagar meus estudos e comprar uma casa tranquilamente, depois disso eu ainda teria dinheiro para mim”.

“Minha mãe e o marido vem lutando contra problemas financeiros por anos. Eles começaram a namorar quando o filho mais novo dele tinha 1 ano e foi logo após a morte da esposa dele. Além disso, ele também estava envolvido em uma batalha judicial com a mãe de sua filha mais velha, que precisou fazer terapia e tratamento para lidar com toda a confusão. O filho mais novo dele também tem problemas de saúde desde o nascimento e uma conta médica alta”.

“Então o dinheiro sempre foi algo delicado em casa. Nós vivemos de pagamento em pagamento e eu sigo trabalhando para ter um pouco mais de conforto com as coisas que quero, mas não temos um fundo para estudos e nem nada do tipo”, explica.

Eles exigiram que ele compartilhe

Segundo o adolescente, toda essa questão foi explicada a ele depois que a mãe e o padrasto decidiram justificar os motivos pelos quais ele deve dividir o dinheiro com seus irmãos, algo que o próprio jovem não concorda em fazer. Ele explica que a mãe começou a fazer o pedido afirmando que seu pai foi uma pessoa egoísta ao desconsiderar outras pessoas no testamento e que ele não deveria cometer o mesmo erro.

“Ela disse que posso não considerar o marido dela e os filhos dele como minha família, mas que eles são a família que eu tenho e que todos lutamos juntos por tanto tempo que seria generoso da minha parte fazer isso por eles. Eu disse a ela que não vou fazer isso e ela ficou extremamente irritada comigo, mas seu marido ficou ainda mais e me acusou de ser uma pessoa egoísta e sem compaixão. Eu errei?”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado e deve buscar por apoio legal antes que a mãe consiga fazer qualquer coisa envolvendo o dinheiro dele.

“Saia de casa assim que possível e busque por apoio jurídico, você precisa ser orientado para não acabar ficando sem o dinheiro”, comentou uma pessoa.

“Fique pronto para sair de casa no instante em que completar 19 anos ou você ficará sem o dinheiro”, finalizou outra.