O noivo chegou atrasado ao casamento e sua futura esposa se vingou

De acordo com a cultura ocidental, é a noiva que sempre faz esperar e chega depois do noivo para celebrar um casamento. É sabido, mas às vezes pode acontecer algo inesperado na cerimônia, não é? Pelo menos, o que aconteceu aqui agora está viralizando.

O fato deu-se o momento em que a noiva rejeita o beijo do seu noivo dentro da igreja, castigando-o pela sua falta de pontualidade.

De acordo com os registros que circulam no TikTok, a namorada chegou pontualmente ao encontro, mas o namorado não.

No momento em que o padre perguntou se eles aceitavam um ao outro como marido e mulher, a mulher se vingou e negou o beijo. Virou o rosto com uma expressão pouco amigável.

E isso foi durante toda a celebração, pois depois, na festa, compartilhando com a família e amigos, a agora esposa também não quis beijar o homem nem para a foto de lembrança.

As redes sociais explodiram devido à impuntualidade do noivo.

"Com certeza ele chegou atrasado por causa da mãe!!!", escreveu uma usuária e a partir daí as especulações foram intermináveis. "Ela está zangada, mas também seus olhos parecem tristes, algumas mulheres têm a ilusão do dia do casamento, talvez tenha sido muitos sentimentos e ela não soube como lidar com eles"; "Meu marido era muito impontual, assim como sua família. Eu disse a ele que se naquele dia ele não chegasse antes de mim (ou pontualmente), eu não me casaria e aí ficaria por isso mesmo. E ele chegou bastante antes de mim 😁 o interesse tem pernas"; "Era um sinal para não se casar"; "Eu não suporto a impontualidade! Sem dúvida, não apenas eu não teria me casado, ele nem me encontraria lá", foram alguns dos comentários dos internautas, que só querem saber se eles vão se separar.