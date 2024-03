Estudantes de uma universidade no México dissecaram um rato vivo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, estudantes do Instituto Universitário Franco Inglês, uma universidade privada do México, são vistos realizando a dissecação de um rato vivo como parte de uma prática de laboratório.

O ato gerou indignação e preocupação entre a comunidade estudantil e defensores dos direitos dos animais, já que é possível observar como os estudantes, supostamente do curso de odontologia, estão dissecando o pequeno roedor, expondo seus órgãos internos.

O facto gerou uma onda de comentários negativos, pois consideram que é desnecessário para a formação acadêmica dos estudantes de odontologia e constitui um ato de crueldade para com os animais.

"O abuso de animais é um ato reprovável"

Nesse sentido, a secretaria de Meio Ambiente do Estado do México,, anunciou que serão tomadas medidas a respeito, expressando sua preocupação com o bem-estar animal e garantindo que o caso será encaminhado à Procuradoria de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do México para investigação e possível sanção.

"O abuso animal é um ato repreensível que atenta contra o bem-estar dos seres sencientes e estamos trabalhando para que cada vez mais mexicanos tomem consciência sobre o cuidado e o bem-estar animal", indicou a funcionária mexicana.

Entretanto, o Instituto Universitário Franco-Inglês, ao qual pertencem os estudantes que aparecem no vídeo, emitiu um comunicado defendendo a prática realizada, argumentando que o procedimento foi realizado com o uso obrigatório de anestesia, com o objetivo de observar e avaliar a ação farmacocinética e farmacodinâmica desse agente químico, e assegurou que todas as reações nas redes sociais se devem a uma interpretação errônea das imagens.