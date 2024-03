Vergonha do futebol viraliza: ambulância quebra ao tentar buscar jogador machucado

Uma situação vergonhosa ocorreu no recente encontro do Campeonato Nacional entre Deportes Iquique e Cobresal, que, apesar de ter terminado com a vitória por um placar mínimo do atual líder do campeonato local, se tornou viral nas redes sociais devido a uma falha mecânica da ambulância que deveria prestar assistência a um jogador gravemente ferido no estádio.

Nelson Sepúlveda, meio-campista do Cobresal, teve que ser retirado do estádio no final da partida depois de sofrer um forte golpe do jogador do Iquique, Joaquín Moya (expulso pela ação), o que poderia resultar em uma fratura no seu pé direito.

A violência da jogada foi tão intensa que o próprio Moya - ex-companheiro de Sepúlveda no Deportes Melipilla - ficou em estado de choque e pedindo desculpas pela ação brutal que não só lhe custou sua expulsão do campo, mas também a saída de Sepúlveda de ambulância.

Foi precisamente essa transferência do estádio para um centro médico da cidade que chamou a atenção nas redes sociais, onde o usuário @Keneth_Guerrero registrou o constrangimento vivido com a ambulância.

"A ambulância quebrada, que o jogador do Cobresal #Iquique se recupere logo", escreveu o usuário, que testemunhou a inesperada falha da ambulância em um breve vídeo onde trabalhadores do estádio tentavam fazer o veículo funcionar empurrando-o pela pista atlética.

A reação ao registro foi imediata, e na mesma rede social X dezenas de torcedores nacionais criticaram a empresa por trás do serviço de assistência.

"Que vergonha (...) espero que investiguem quanto estão pagando para essa empresa de ambulâncias e de quem é"; "Que maneira de dar material para o nosso futebol"; "Eles gastaram a bateria ouvindo música?"; "Amadorismo"; ou "Xhilean Premiers Lig", que se multiplicaram em várias publicações do insólito acontecimento que posteriormente foram compartilhadas nas redes sociais.