"Tem uma coisona ali": mulher viraliza após foto nas redes

Na era das selfies, uma simples foto pode se tornar o centro das atenções nas redes sociais, especialmente quando algo inesperado é descoberto. Foi exatamente o que aconteceu com Connie White, uma mulher da Escócia, cuja selfie aparentemente comum se tornou viral devido a um detalhe peculiar no reflexo.

Um reflexo surpreendente

Captura-de-tela-2024-03-18-085909

O incidente ocorreu quando Connie compartilhou uma foto sua se preparando para uma noite especial. Vestida com um elegante vestido vermelho e maquiagem impecável, ela parecia estar pronta para arrasar.

No entanto, logo depois que ela postou a foto em seu Instagram, alguém observou algo estranho no reflexo do espelho. Parecia haver algo pendurado entre suas pernas, causado pelo reflexo de seu tornozelo e pé.

Recomendados

Captura-de-tela-2024-03-18-085950

O compartilhamento inusitado

Em vez de se envergonhar do ocorrido, Connie abraçou a situação e compartilhou a foto no Twitter. Sua legenda revelava o constrangimento e o humor da situação, levando a uma onda de reações hilárias. Embora alguns usuários não tenham inicialmente percebido o que era o reflexo, outros rapidamente notaram a ilusão de ótica e se divertiram com a situação.

Apesar da inusitada polêmica em torno da foto, Connie foi elogiada por sua atitude descontraída e por compartilhar algo tão divertido e humano nas redes sociais.