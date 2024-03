Bebê foi batizado com nome de estrela pornô; mãe preocupada

Quando se trata de nomear um bebê, a maioria dos pais passa horas pesquisando antes de encontrar o nome perfeito. Mas um casal acabou se deparando com uma situação inusitada ao dar à filha o nome de uma estrela pornô. Agora, eles estão debatendo se devem ou não mudar o nome antes que seja tarde demais.

O dilema dos pais

No Reddit, a futura mamãe compartilhou: "depois de pensar no nome certo para o bebê por meses, finalmente encontramos um nome que ambos amamos, Evelina Juliet. Mas, para nossa surpresa, descobrimos que esse também é o nome de uma atriz pornô. Estamos preocupados com o impacto que isso pode ter na vida de nossa filha no futuro".

'I accidentally named my baby after a porn star, I thought it was a pretty name'https://t.co/8SDho4u3ND pic.twitter.com/crSSKkTye9 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) March 13, 2024

Ela continua: "não queremos que nossa filha sofra bullying ou se sinta envergonhada se alguém pesquisar seu nome na escola no futuro. Estou tentando descobrir o quanto devo me preocupar com isso. Estou com meus hormônios de gravidez e com o coração partido por causa disso, haha, e louca porque pornografia existe agora."

Comentários dos usuários refletem a variedade de preocupações e perspectivas sobre o assunto. Enquanto alguns acreditam que o risco de associação é baixo, outros recomendam considerar uma mudança de nome para evitar problemas futuros.

Um usuário observa: "quais são as chances de alguém acessar o Google apenas pelo nome e nome do meio do seu filho? Se fosse o nome e o sobrenome, seria um problema muito maior." Enquanto outro comenta: "sinto que pesquisei muitos nomes no Google na escola, então provavelmente mudaria por causa dela".

A decisão final permanece com os pais, enquanto enfrentam o desafio de equilibrar tradição, identidade e preocupações práticas em relação ao nome de sua filha.