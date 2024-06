Disney World está sendo processada por suposta negligência fatal em um de seus restaurantes

Disney World, na Flórida, está enfrentando uma ação judicial de um homem que alega que sua esposa faleceu devido aos alimentos que consumiu em um dos restaurantes dentro do parque.

Trata-se de Jeffrey Piccolo, que entrou com uma ação contra o famoso parque temático, alegando que sua esposa faleceu devido aos alimentos consumidos em seu restaurante, durante uma visita que o casal fez ao parque em outubro de 2023. Piccolo era casado com uma médica de Nova York chamada Kanokporn Tangsuan, conhecida como “Amy” em seu trabalho no hospital Langone, em Manhattan.

Por que o homem está processando a Disney World?

De acordo com a ação judicial apresentada em 22 de fevereiro, Piccolo explica que em 5 de outubro de 2023, ele, sua esposa e sua sogra jantaram no pub irlandês Raglan Road, localizado dentro do parque Disney. Jeffrey mencionou que sua esposa era alérgica a nozes e produtos lácteos, algo que ele informou ao garçom para garantir que sua comida estivesse livre desses alérgenos.

Tangsuan pediu um bolinho, vieiras e anéis de cebola, então o garçom consultou o chef se poderia preparar esses pratos sem os ingredientes mencionados anteriormente, o que ele confirmou. No entanto, quando os pratos foram servidos, nenhum deles tinha a bandeira distintiva de ‘livre de alérgenos’ que eles colocam para esses pedidos especiais, o que levou o casal a perguntar mais uma vez se a comida estava de acordo com o solicitado anteriormente, e ele garantiu que sim.

No entanto, à noite, o parceiro de Piccolo começou a ter dificuldade para respirar e desmaiou. A mãe de Tangsuan, que estava com ela durante esse período, afirma que minutos antes, a médica tinha tomado uma dose de EpiPen, pois estava tendo uma reação alérgica.

Kanokporn não reagiu, então teve que ser levada para um hospital, onde, horas depois, foi declarada morta. Os exames realizados pelo legista indicaram que a mulher de 42 anos morreu devido a uma anafilaxia, decorrente de altos níveis de laticínios e nozes em seu sistema.

Na ação, Piccolo está exigindo uma indenização do restaurante do Disney World de mais de US$ 50 mil, pois, devido à sua negligência, causaram a morte de sua esposa.