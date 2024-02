Supermercado introduz caixa especial para idosos que gostam de bater papo

Em uma iniciativa pioneira e tocante, a rede de supermercados Jumbo, localizada nos Países Baixos, introduziu um conceito inovador para tornar as compras uma experiência mais acolhedora e menos solitária para os idosos.

O “caixa lento”, ou “Kletskassa” em holandês, é uma caixa de supermercado especialmente projetada para clientes que desejam aproveitar suas compras sem pressa, permitindo-lhes ter conversas significativas com os funcionários. Esta iniciativa visa combater a solidão, um problema crescente entre a população idosa, oferecendo um espaço onde podem se sentir ouvidos e valorizados.

LEIA TAMBÉM: Jovem de 18 anos salva idosa cadeirante de trem em movimento

Um espaço para conexões humanas

A Jumbo lançou o Kletskassa em 2019 e, devido ao sucesso e ao feedback positivo, planeja expandir o conceito para mais de 200 caixas em suas lojas. Colette Cloosterman-van Eerd, diretora comercial da Jumbo, destaca que a solidão entre os idosos é uma preocupação crescente e que a empresa, sendo familiar, tem um compromisso genuíno em oferecer um ambiente acolhedor e amigável para todos os clientes.

As lojas da Jumbo, especialmente nas pequenas cidades dos Países Baixos, tornaram-se pontos de encontro importantes, onde a empresa desempenha um papel ativo na redução da solidão.

LEIA TAMBÉM: Aos 90 anos, brasileiro prova que aprendizado não tem idade ao se formar em Psicologia

O Kletskassa é mais do que apenas um caixa; é um convite para desacelerar em um mundo que está cada vez mais rápido e digitalizado. Os idosos podem usar esse caixa para fazer suas compras sem pressa, desfrutando de uma conversa amigável com os funcionários, que estão mais do que felizes em participar.

Essa iniciativa não apenas beneficia os idosos, proporcionando-lhes uma oportunidade de interação social, mas também é popular entre os funcionários, que disputam a chance de trabalhar nesses caixas especiais.

Fonte: Unilad

LEIA TAMBÉM: Centenária compartilha segredo do amor eterno no Valentine’s Day