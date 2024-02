Jovem de 18 anos salva idosa cadeirante de trem em movimento

Lilly Baker, uma jovem de 18 anos do condado de Giles, Estados Unidos, tornou-se uma verdadeira heroína ao salvar uma idosa cadeirante que ficou presa nos trilhos de um trem, momentos antes de ser atingida pela locomotiva.

A coragem e a ação rápida de Lilly foram cruciais para evitar uma tragédia iminente. Apesar de vários carros terem passado pela cena, nenhum motorista parou para ajudar, deixando Lilly como a única esperança para a idosa em perigo.

Momentos de terror e coragem

A situação se desenrolou quando Lilly notou a idosa lutando para atravessar os trilhos com sua cadeira de rodas. A dificuldade da idosa aumentou quando a cadeira ficou presa, e o trem se aproximava rapidamente.

Lilly, sem hesitar, correu em auxílio da idosa, ciente do perigo que ambas enfrentavam. “Assim que me aproximei dela, o trem começou a se aproximar, e as luzes começaram a piscar”, Lilly relembrou o início do resgate tenso.

Foto: WKRN

A tentativa de salvar a idosa não foi sem obstáculos. Durante o esforço para libertar a cadeira de rodas, Lilly e a idosa caíram nos trilhos, um momento que poderia ter terminado em tragédia.

No entanto, com determinação e força, Lilly conseguiu levantar-se, agarrar a idosa pela jaqueta e arrastá-la para fora dos trilhos, segundos antes do trem passar.

Um ato de heroísmo inesquecível

A ação de Lilly não apenas salvou a vida da idosa, mas também serviu como um lembrete poderoso da importância da coragem e da empatia em momentos críticos.

Apesar do susto e dos leves ferimentos sofridos pela idosa, o resultado poderia ter sido muito pior se não fosse pela intervenção heroica de Lilly. “Eu estava tipo, ‘Droga’, eu poderia ter morrido, mas, você sabe, se eu morresse, teria morrido tentando salvar alguém, então estaria tudo bem”, disse Lilly, refletindo sobre o incidente.

Fonte: WKRN

